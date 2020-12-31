Как встретить 2021-й год без похмелья: советы от врача
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В случае, если утром после новогоднего застолья вас “накроет” похмелье, медики советуют отдыхать и употреблять больше жидкости. Подробнее об этом рассказал в комментарии УНН заведующий консультативно-информационного отдела “1583” Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Александр Комашко.
“Во-первых — восстановление водного баланса организма. Следует употреблять минеральную воду, не очень много сразу, но постепенно в течение дня. Сорбенты на утро уже менее эффективны, но в принципе, если вы употребляли алкоголь под утро, и плохо под утро, то их еще можно употреблять. Также постельный режим, голову поднять немножко выше, потому что как правило, идет головная боль, отек. Еще можно пить чай, зеленый, он дает мочегонный эффект”, — отмечает врач.
По данным специалистов, для устранения болевых симптомов, рекомендуется принять одну таблетку аспирина или две — цитрамона, если к ним нет противопоказаний, таких как язва желудка или кишечника.
После вышеописанных мероприятий, желательно плотно позавтракать, принять поливитаминные препараты, также следует принять одну или две таблетки глицина для улучшения состояния нервной системы. Врачи советуют избегать чрезмерных физических упражнений при похмелье.
В перечне сравнительно эффективных “народных” средств от похмелья специалисты отмечают:
— Молоко и кисломолочные продукты (не более 300 гр);
— Ферментативные продукты: соленья и квашения, квас и др;
— Соленые огурцы, рыбные консервы, другая пища, богатая минералами;
— Томатный (овощной) сок с перцем;
— Апельсиновый сок, другие кислые соки с высоким содержанием витамина С;
По словам Комашко, среди алкогольных напитков, тяжелая интоксикация идет от виновных.
“Более крепкие напитки меньше влияют, их и принять можно в меньшем количестве, так как организм сразу чувствует эффект. А вино „коварное“ — его можно пить и не чувствовать опьянения, но потом некоторые люди даже физически не могут подняться”, — отмечает врач.
По его словам, алкоголь, имеющий низкий градус, и содержит много сахара — он не ощущается человеком, он может просто не заметить, когда в один момент ему “ударит в голову”.
Как сообщал УНН, ранее во Всемирной организации здравоохранения рекомендовали на Рождество и Новый год не забывать о физическом дистанцирование и использование масок, а также советуют по возможности проводить собрания на открытом воздухе.