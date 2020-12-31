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Як зустріти 2021-й рік без похмілля: поради від лікаря

Київ • УНН

 • 18164 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. У випадку, якщо зранку після новорічного застілля вас “накриє” похмілля, медики радять відпочивати та вживати більше рідини. Детальніше про це розповів у коментарі УНН завідувач консультативно-інформаційного відділу “1583” Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва Олександр Комашко.

Як зустріти 2021-й рік без похмілля: поради від лікаря

“По-перше — відновлення водного балансу організму. Слід вживати мінеральну воду, не дуже багато одразу, але рівномірно протягом дня. Сорбенти на ранок уже менш ефективні, але в принципі, якщо ви вживали алкоголь під ранок, і погано під ранок, то їх ще можна вживати. Також постільний режим, голову підняти трошки вище, тому що як правило, іде головний біль, набряк. Ще можна пити чай, зелений, він дає сечогінний ефект”, — зазначає лікар.

За даними фахівців, для усунення больових симптомів, рекомендовано вжити одну таблетку аспірину чи дві — цитрамону, якщо до них немає протипоказань, таких як виразка шлунку або кишечника.

Після вищеописаних заходів, бажано щільно поснідати, прийняти полівітамінні препарати, також варто вжити одну чи дві таблетки гліцину для поліпшення стану нервової системи. Лікарі радять уникати надмірних фізичних вправ при похміллі.

У переліку порівняно ефективних “народних” засобів від похмілля фахівці зазначають:

— Молоко та кисломолочні продукти (не більше 300 гр);
— Ферментативні продукти: соління та квашення, квас тощо;
— Солоні огірки, рибні консерви, інша їжа, багата мінералами;
— Томатний (овочевий) сік з перцем;
— Апельсиновий сік, інші кислі соки з високим вмістом вітаміну С;

Зі слів Комашко, серед алкогольних напоїв, найважча інтоксикація йде від винних.

“Більш міцні напої менше впливають, їх і вжити можна у меншій кількості, тому що організм одразу відчуває ефект. А вино „підступне“ — його можна пити і не відчувати сп’яніння, але потім деякі люди навіть фізично не можуть піднятись”, — зазначає лікар.

З його слів, алкоголь, що має низький градус, і містить багато цукру — він не відчувається людиною, вона може просто не помітити, коли в один момент їй “вдарить у голову”.

Як повідомляв УНН, раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я рекомендували на Різдво і Новий рік не забувати про фізичне дистанціювання і використання масок, а також радять по можливості проводити зібрання на відкритому повітрі.

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