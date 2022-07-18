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Как поступающим справиться с волнением перед мультитестом: советы психолога

Киев • УНН

 • 147910 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Сегодня в Украине начнется основная сессия проведения ВНО. В этом году из-за войны россии его проведут в формате мультипредметного теста. Психологиня Светлана Ройс дала советы, как выпускникам справиться с волнением перед тестированием, передает УНН.

Цитата

«Беспокоиться перед выступлениями, экзаменами, тестами – это более чем нормально. Любая эмоция – знак того, что мы тестируем реальность и реагируем на нее. Тревога говорит нам о том, что нам не хватает информации о будущем. Нам нужно не пытаться избавиться от тревоги, а сделать ее такой, чтобы не мешала действовать. Тревоги совсем нельзя избавляться – благодаря ей мы можем предусмотреть и подготовиться к важному», - подчеркнула Ройс, советы которой размещены на сайте Новой украинской школы.

Детали

По ее словам, перед тестированием нужно сделать быстрые упражнения, придающие устойчивость:

  • заземление;
  • дыхание;
  • растяжение;
  • перекрестные движения;
  • визуализация.

Заземление

Заземление – это контакт не только с землей, а с любой стойкой опорой. Это и контакт с реальностью. Заземление помогает нам, как и с электрическим током, отвести чрезмерное напряжение.

  • Сядьте как можно удобнее. Почувствуйте спинку стула, кресла или кровати. Почувствуйте сиденья и стопы.
  • Стопы: у нас есть 9 зон устойчивости на стопах – 5 пальцев, 3 подушечки и пятка. Ощутите сейчас ваши стопы.
  • Каков ваш образ покоя и стойкости. Вы можете нарисовать или сделать временное тату, взгляд на которое будет возвращать вас в чувство покоя и реальности или будет вызывать улыбку (котик, солнце, цветок, просто точка и т.п.).
  • Сжимаем в руке любой предмет.
  • Мы можем положить руки на стол или колени – опереться на них.
  • Когда вы приходите на новое место – и начинаете раскладывать ручки, карандаши, ставить бутылку воды, – вы осваиваете пространство.
  • Постукайте карандашом или ручкой по столу или руке (один удар в секунду).
  • Прочно сжимаем руки, делаем несколько таких “сжатий”
  • Нажимаем на точку между мизинцем и безымянным пальцем – эта точка связана с работой лимбической системы.
  • Чувствуем границы тела – обнимаем себя.
  • Кладем одну руку под мышку, другую – на плечо, немного сжимаем.

    • Дыхание

  • Выдох должен быть медленнее, чем вдох.
  • Вдох– и на выдохе опускаем плечи.
  • Подуйте на большой палец руки.
  • Ведем пальцем правой руки по внешнему краю левой ладони: по большому пальцу вверх – вдох, обводим палец вниз к ладони – выдох, и так по всем пальцам, словно рисуем отпечаток ладони
  • Кладем руки на живот – чувствуем, как живот поднимает ладони.
  • Смотрим на дверь или окно и взглядом сопровождаем дыхание. С левого нижнего края ведем вниманием вверх – вдох. Линия, параллельная полу, – выдох, правая часть двери или окна – вдох, по полу – выдох.
  • Складываем руку в кулак, чтобы было отверстие, словно трубочка, – дуем через это отверстие.

    • Растяжение

  • Потягиваемся, будто хотим дотянуться до солнца.
  • Напрягаем кисти рук, якобы выжимаем белье, расслабляем.
  • Делаем движение, словно стряхиваем капли воды с пальцев или сбрасываем рукавицу.
  • Натягиваем и расслабляем одновременно пальцы ног и рук.
  • Языком незаметно “чистим зубы” – проводим, не открывая рта, языком по зубам верхней и нижней челюстей, касаемся попеременно щек.

    • Перекрестные движения

    • Если есть возможность, прыгаем, как играем в классики.
    • Кольца – касаемся большим пальцем указательного, затем среднего, безымянного, мизинца. А на другой руке одновременно большим пальцем касаемся мизинца, безымянного, среднего…
    • Делаем движения обеими руками, словно рисуем в воздухе вертикальные волны.
    • Просто рисуем на бумаге крестик.
    • Смотрим, не поворачивая головы, направо (несколько секунд), прямо, налево.
    • Когда идем – размахиваем руками, словно маятник (следим за тем, чтобы одновременно в движении поднимались правая нога – левая рука, левая нога – правая рука).

    Визуализация

  • Представьте, что сейчас за вами – сила ваших знаний, сила тех, кому вы доверяете. Сила всех ваших достижений, побед за все годы жизни, ощущение того, что вы много раз уже справлялись с тем, что казалось трудным. Почувствуйте, что вы опираетесь на свой опыт и опыт любящих вас.
  • Представьте, что ваша уверенность, ваши знания размещены на одной ладони, а образ теста или тревоги – на другой. Почувствуйте, что то, что на ладони со знаниями, раскрывается и растет как цветок. То, что в “ладони теста”, немного сожмите. Не макая, а концентрируя. Почувствуйте, что вы контролируете образ теста и одновременно слышите силу знаний.
  • Создайте образ своей персональной библиотеки или храма знаний. Представьте там ваше личное место – стол, кресло. Там, на полочках или в ящиках, – то, что вы изучили и еще будете учить. Почувствуйте: это ваше пространство и у вас всегда есть к нему доступ.

    • Избавляемся от стресса

  • Растираем ладони – кладем на почки.
  • Растираем ладони, кладем на ребра и немного давим вниз.
  • Кладем руки на ребра и наблюдаем несколько секунд за дыханием.
  • Возвращаем туловище, совершаем движения – “скручиваемся”
  • Постучим по животу – чуть выше и чуть ниже пупка.

    • Экспозиция

    Представьте все шаги, которые нужно сделать, когда вы готовитесь, как идете на место тестирования, как разлагаете вещи, как включаете компьютер, как начинаете писать, как завершаете работу.

    Подготовка

  • Как вы будете одеты. Одежда не должна сжимать шею, не должна быть тесной.
  • Обувь – желательно на стойкой подошве.
  • Возьмите с собой воду, орешки или шоколадку.
  • Пройдитесь, если есть возможность, дорогой к месту тестирования.
  • Если вы в другой стране – точно знайте, какой часовой пояс.
  • Нарисуйте себе точку или котика или другой символ на руке.
  • Если вдруг во время тестирования будет сирена, после того, как вы придете с безопасного места – почувствуйте опору сиденья, сделайте
  • “щелчок” руками или постучите ногами, выпейте глоток воды, стукните по столу ручкой – вы снова возвращаетесь к своей созданной безопасной среде.
  • В преддверии тестирования нужно выспаться.
  • Когда вы занимаетесь, делайте паузы, чтобы выпить воды и сделать какие-либо упражнения.
  • После теста нужно выпить воды, поесть, пробежаться или подвигаться, чтобы избавиться от излишков гормона стресса.

    • Дополнение 

    Тестирование будет проходить в три сессии: основная: 18 июля - 10 августа; дополнительная: 16-20 августа; специальная: 12-16 сентября. Для допущения к сдаче теста с собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность – это может быть паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, водительские права или документ в приложении "Дія". Тестирование впервые будет проводиться в две смены. В 10:00 будет начинаться первая смена, в 15:00 – вторая. Регистрация во временных экзаменационных центрах займет 20 минут. За 10 минут до начала в аудитории пропускать перестанут, поэтому нужно прибыть вовремя.

    Тест будут проводить очно за компьютерами. Он продлится два часа. За это время участникам предстоит выполнить 60 заданий в трех блоках — украинский язык, математика и история Украины. Также украинские абитуриенты смогут за границей сдать национальный тест для поступления на высшее образование.

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