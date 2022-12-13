Как война и энергетический кризис повлияли на рынок труда в Европе - доклад Еврокомиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Европейская комиссия опубликовала доклад “Рынок труда и развитие заработной платы в Европе в 2022 году”, в котором показано, как рынок труда реагирует на энергетический кризис и последствия российского вторжения в Украину. Об этом информирует УНН.
Детали
В докладе говорится, что вторжение россии в Украину до сих пор не оказало заметных негативных последствий для рынка труда ЕС. Во втором квартале 2022 года число занятых увеличилось в результате сильного постпандемического восстановления и полного возобновления экономической деятельности после развертывания вакцинации.
В третьем квартале 2022 года влияние более высоких цен на энергоносители стало ощущаться на рынке труда, при этом рост занятости снижался на ежегодной основе, но оставался относительно устойчивым на квартальной основе.
Рост цен на энергоносители начал спровоцировать снижение производства продуктов питания, металлов, бумаги и удобрений, на которые приходится 5% от общего объема занятости в ЕС.
В первых трех кварталах 2022 года заработная плата росла меньше инфляции. Это привело к потере покупательной способности, особенно для низкооплачиваемых работников. Будущее повышение заработной платы должно балансировать между смягчением потерь покупательной способности работников и сохранением занятости. Кроме того, временная бюджетная поддержка, ориентированная на низкооплачиваемых работников, может помочь облегчить снижение покупательной способности, говорится в докладе.
Напомним
В Европейском Cоюзе достаточно газа на зиму, но в следующем году он может столкнуться с нехваткой газа, если россия еще больше сократит поставки, заявило в понедельник Международное энергетическое агентство (МЭА).