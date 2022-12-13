Как война и энергетический кризис повлияли на рынок труда в Европе - доклад Еврокомиссии

ukru
Эксклюзив
16:00 • 63591 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 125115 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 130659 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 108934 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103246 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 89180 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110867 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136065 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122978 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136714 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ГБР проводит обыски у заместителя председателя ВККС по делу экс-судьи Тандыра

ГБР проводит обыски у заместителя председателя ВККС по делу экс-судьи Тандыра

14 марта, 09:16 • 35874 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 129750 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115713 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 73528 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 66438 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 227202 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 257759 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 196151 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 201587 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 236944 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 73528 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115713 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118681 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126229 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141371 просмотра
Актуальное
Как война и энергетический кризис повлияли на рынок труда в Европе - доклад Еврокомиссии

Как война и энергетический кризис повлияли на рынок труда в Европе - доклад Еврокомиссии

Киев • УНН

 • 650609 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Европейская комиссия опубликовала доклад “Рынок труда и развитие заработной платы в Европе в 2022 году”, в котором показано, как рынок труда реагирует на энергетический кризис и последствия российского вторжения в Украину. Об этом информирует УНН.

Детали

В докладе говорится, что вторжение россии в Украину до сих пор не оказало заметных негативных последствий для рынка труда ЕС. Во втором квартале 2022 года число занятых увеличилось в результате сильного постпандемического восстановления и полного возобновления экономической деятельности после развертывания вакцинации.

В третьем квартале 2022 года влияние более высоких цен на энергоносители стало ощущаться на рынке труда, при этом рост занятости снижался на ежегодной основе, но оставался относительно устойчивым на квартальной основе.

Рост цен на энергоносители начал спровоцировать снижение производства продуктов питания, металлов, бумаги и удобрений, на которые приходится 5% от общего объема занятости в ЕС.

В первых трех кварталах 2022 года заработная плата росла меньше инфляции. Это привело к потере покупательной способности, особенно для низкооплачиваемых работников. Будущее повышение заработной платы должно балансировать между смягчением потерь покупательной способности работников и сохранением занятости. Кроме того, временная бюджетная поддержка, ориентированная на низкооплачиваемых работников, может помочь облегчить снижение покупательной способности, говорится в докладе.

Напомним

В Европейском Cоюзе достаточно газа на зиму, но в следующем году он может столкнуться с нехваткой газа, если россия еще больше сократит поставки, заявило в понедельник Международное энергетическое агентство (МЭА).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы