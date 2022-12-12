ЕС может столкнуться с дефицитом газа в следующем году - МЭА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Европейском Cоюзе достаточно газа на зиму, но в следующем году он может столкнуться с нехваткой газа, если россия еще больше сократит поставки, заявило в понедельник Международное энергетическое агентство (МЭА), пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Несмотря на то, что россия сократила поставки газа в этом году, Европе удалось избежать острого дефицита и начать зиму с заполненными хранилищами газа — отчасти благодаря экстренным мерам ЕС по заполнению хранилищ, а также периоду мягкой погоды и высоким ценам на газ, которые снизили спрос на топливо, пишет издание.
Но следующий год, как отмечается, может стать еще более жестким испытанием, чем энергетический кризис, который в этом году привел к резкому росту счетов за топливо для европейских домохозяйств и вынудил предприятия временно закрыться.
Если россия сократит небольшую долю газа, которую она по-прежнему поставляет в Европу, а спрос на газ в Китае восстановится после минимумов, вызванных ограничениями из-за COVID-19, ЕС может столкнуться с нехваткой газа в размере 27 миллиардов кубометров в 2023 году, считает МЭА.
По данным ЕС, общее потребление газа в ЕС в 2021 году составило 412 млрд кубометров.
«Это серьезная проблема», — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль на пресс-конференции с Европейской комиссией в Брюсселе, добавив, что дефицит составил бы около 60 млрд кубометров, если бы ЕС не принял чрезвычайных мер реагирования.
Потенциальную нехватку можно было бы предотвратить путем расширения субсидирования и политики по энергосбережению путем ремонта продуваемых сквозняками домов и замены отопления на основе ископаемого топлива тепловыми насосами, одновременно продвигая планы ЕС по расширению использования возобновляемых источников энергии, заявило МЭА.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поставки газа в блок «обезопасены для этой зимы», а 27 стран ЕС готовятся к следующей.
МЭА также призвало к более эффективным кампаниям, чтобы побудить потребителей использовать меньше энергии.