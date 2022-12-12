ЕС может столкнуться с дефицитом газа в следующем году - МЭА

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Европейском Cоюзе достаточно газа на зиму, но в следующем году он может столкнуться с нехваткой газа, если россия еще больше сократит поставки, заявило в понедельник Международное энергетическое агентство (МЭА), пишет УНН со ссылкой на Reuters.