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ЄС може зіткнутися з дефіцитом газу наступного року - МЕА

ЄС може зіткнутися з дефіцитом газу наступного року - МЕА

Київ • УНН

 • 550740 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Європейському Cоюзі достатньо газу на зиму, але наступного року він може зіткнутися з нестачею газу, якщо росія ще більше скоротить постачання, заявило в понеділок Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Попри те, що росія скоротила постачання газу цього року, Європі вдалося уникнути гострого дефіциту та почати зиму із заповненими сховищами газу — частково завдяки екстреним заходам ЄС із заповнення сховищ, а також періоду м'якої погоди та високим цінам на газ, що знизило попит на паливо, пише видання.

Але наступний рік, як зазначається, може стати ще жорсткішим випробуванням, ніж енергетична криза, яка цього року призвела до різкого зростання рахунків за паливо для європейських домогосподарств і змусила підприємства тимчасово закритися.

Якщо росія скоротить невелику частку газу, яку вона, як і раніше, постачає до Європи, а попит на газ у Китаї відновиться після мінімумів, викликаних обмеженнями через COVID-19, ЄС може зіткнутися з нестачею газу у розмірі 27 мільярдів кубометрів у 2023 році, вважає МЕА. 

За даними ЄС, загальне споживання газу в ЄС у 2021 році становило 412 млрд кубометрів.

«Це серйозна проблема», — заявив виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль на пресконференції з Європейською комісією в Брюсселі, додавши, що дефіцит становив би близько 60 млрд кубометрів, якби ЄС не вжив надзвичайних заходів реагування.

Потенційному дефіциту можна було б запобігти шляхом розширення субсидіювання та політики з енергозбереження шляхом ремонту будинків, що продуваються протягами, та заміни опалення на основі викопного палива тепловими насосами, одночасно просуваючи плани ЄС щодо розширення використання відновлюваних джерел енергії, заявило МЕА.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що постачання газу до блоку «убезпечено для цієї зими», а 27 країн ЄС готуються до наступної.

МЕА також закликало до більш ефективних кампаній, щоб спонукати споживачів використовувати менше енергії.

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