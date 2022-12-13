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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23409 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Як війна та енергетична криза вплинули на ринок праці в Європі - доповідь Єврокомісії

Як війна та енергетична криза вплинули на ринок праці в Європі - доповідь Єврокомісії

Київ • УНН

 • 650611 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Європейська комісія опублікувала доповідь “Ринок праці та розвиток заробітної плати в Європі в 2022 році”, у якій показано, як ринок праці реагує на енергетичну кризу та наслідки російського вторгнення в Україну. Про це інформує УНН.

Деталі

У доповіді йдеться, що вторгнення росії в Україну досі не мало помітних негативних наслідків для ринку праці ЄС. У другому кварталі 2022 року кількість зайнятих збільшилася внаслідок сильного постпандемічного відновлення та повного відновлення економічної діяльності після розгортання вакцинації.

У третьому кварталі 2022 року вплив більш високих цін на енергоносії став відчуватися на ринку праці, при цьому зростання зайнятості знижувалося на щорічній основі, але залишалося відносно стійким на квартальній основі.

Зростання цін на енергоносії почало провокувати зниження виробництва продуктів харчування, металів, паперу та добрив, на які припадає 5% від загального обсягу зайнятості в ЄС.

У перших трьох кварталах 2022 року заробітна плата зростала менше за інфляцію. Це призвело до втрати купівельної спроможності, особливо низькооплачуваних працівників. Майбутнє підвищення заробітної плати має балансувати між пом'якшенням втрат купівельної спроможності працівників та збереженням зайнятості. Окрім того, тимчасова бюджетна підтримка, орієнтована на низькооплачуваних працівників, може допомогти полегшити зниження купівельної спроможності, йдеться у доповіді.

Нагадаємо

У Європейському Cоюзі достатньо газу на зиму, але наступного року він може зіткнутися з нестачею газу, якщо росія ще більше скоротить постачання, заявило у понеділок Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

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