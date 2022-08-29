Как создавалась АУБ: эксперт рассказал о кумовстве в Ассоциации украинских банков

Цитата

Когда Ющенко был главой НБУ (1993-1999 гг. – ред.), тогда был такой Станислав Аржевитин. Он – кум Ющенко и именно он создал Ассоциацию украинских банков. При чем Ющенко как руководитель НБУ устно рекомендовал всем руководителям банков вступать в эту Ассоциацию и все соглашались, потому что никто не хотел конфликтовать с главой НБУ.

Затем они (Аржевитин и др. – ред.) приняли решение, что банки должны платить достаточно большие взносы, что было фактически взяткой. То есть если хочешь заниматься банковской сферой – поступай в АУБ и постоянно плати им.

И действительно, пока Ющенко был у власти, он своими действиями мог влиять на руководство банков, а те понимали, что у них нет выхода, потому что могут начаться различные проверки. И в результате таких действий Ющенко и его, можно сказать, родственных связей с Аржевитиным Ассоциация жировала: куча денег, поддержка.

Сугоняко тогда был исполнительным директором. И была такая ситуация, например – небольшой банк шел в Ассоциацию к Сугоняку и просил – а можно за мой банк там замолвить слово. А тот мог передать просьбу, разрешить ситуацию, не бесплатно… И это работало”, - объяснил Охрименко.

Он отметил – АУБ действительно еще существует, некоторые даже до сих пор платят взносы, однако членство в ней ничего не решает.

“На примере Мегабанка: пиарили, пиарили, тот платил членские взносы, а в конце концов, несмотря на пиар от АУБ, Мегабанк обанкротился”, - резюмировал Охрименко.

Добавим

В высшую коллегию АУБ до сих пор входит Виктор Ющенко и его кум Станислав Аржевитин. Президентом АУБ является Андрей Дубас, отец которого Богдан Дубас, давний соратник экс-главы Нацбанка Степана Кубива, которого СМИ обвиняют в резком повышении курса доллара и в банкротстве ряда банков.

Напомним

Как сообщал ранее Охрименко, Ассоциация украинских банков может закрыться в ближайшее время, потому что не приносит уже давно никакого результата.