Як створювалася АУБ: експерт розповів про кумівство в Асоціації українських банків

Цитата

Коли Ющенко був головою НБУ (1993-1999 рр. - ред.), тоді був такий Станіслав Аржевітін. Він - кум Ющенка і саме він створив Асоціацію українських банків. При чому Ющенко, як керівник НБУ, усно рекомендував усім керівникам банків вступати в цю Асоціацію і всі погоджувалися, бо ніхто не хотів конфліктувати з главою НБУ.

Потім вони (Аржевітін та ін. - ред.) прийняли рішення, що банки мають сплачувати доволі великі внески, що було фактично хабарем. Тобто якщо хочеш займатися банківською сферою - вступай в АУБ та постійно сплачуй їм.

І дійсно поки Ющенко був при владі, він своїми діями міг впливати на керівництво банків, а ті розуміли, що в них немає виходу, бо можуть розпочатися різноманітні перевірки. І в результаті таких дій Ющенка і його, можна сказати, родинних зв’язків з Аржевітіним Асоціація жирувала: купа грошей, підтримка.

Сугоняко тоді був виконавчим директором. І була така ситуація, наприклад – невеликий банк ішов в Асоціацію до Сугоняки і просив - а можна за мій банк там замовити слово. А тей міг передати прохання, вирішити ситуацію, не безкоштовно… І це працювало”, - пояснив Охріменко.

Він зауважив - АУБ дійсно ще існує, дехто навіть і досі сплачує внески, однак членство в ній нічого не вирішує.

“На прикладі Мегабанку: піарили, піарили, той сплачував членські внески, а врешті решт попри піар від АУБ Мегабанк збанкрутів”, - резюмував Охріменко.

Додамо

До вищої колегії АУБ досі входить Віктор Ющенко і його кум Станіслав Аржевітін. Президентом АУБ є Андрій Дубас, батько якого - Богдан Дубас, давній соратник ексголови Нацбанку Степана Кубіва, якого ЗМІ звинувачують у різкому підвищенні курса долара та у банкрутстві низки банків.

Нагадаємо

Як повідомляв Охріменко раніше, Асоціація українських банків може закритися у найближчий час, бо не приносить вже давно ніякого результату.