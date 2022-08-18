В Минздраве рассказали об особенностях и правильности введения вакцины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали об особенностях и правильности введения вакцинальных препаратов, чтобы они действительно сформировали иммунитет, передает УНН.
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«Украинцы с детьми, которые из-за войны вынуждены были уехать в другие страны, иногда сталкиваются с тем, что вакцину, которую в родной стране детям кололи подкожно, в Европе вводят внутримышечно», - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, вакцины вводят в организм разными путями. Чаще внутримышечно: взрослым в плечо, младенцам в бедро. Иногда вакцины вводят под кожу. Некоторые вакцины капают в рот или нос.
Место введения важно, ведь если вакцина попадет в жировую прослойку, иммунитет может не сформироваться. Именно поэтому прививки не делают в ягодицу.
Как вводят разные вакцины:
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- БЦЖ против туберкулеза – подкожно в плечо;
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- КПК против кори, паротита и краснухи–подкожно в плечо, но внутримышечно тоже не ошибка;
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- ГепВ против гепатита В, коклюшно-дифтерийно-столбнячную АКДП–внутримышечно, младенцам в бедро, детям 2+ в плечо;
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- Hib против гемофильной инфекции, инактивированную полиомиелитную (ИПВ) и пневмококковую вакцину – внутримышечно, младенцам в бедро, детям 2+ в плечо;
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- оральную против полиомиелита (ОПВ)— капают в рот из пипетки.
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Дополнение
Украина получила вакцину против гепатита В, кори, паротита и краснухи (КПК) в качестве гуманитарной помощи, сообщили в Министерстве здравоохранения.