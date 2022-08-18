В МОЗ розповіли про особливості та правильність введення вакцини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. В Міністерстві охорони здоров’я України розповіли про особливості та правильність введення вакцинальних препаратів, щоб вони дійсно сформували імунітет, передає УНН.
Цитата
«Українці з дітьми, які через війну змушені були виїхати в інші країни, іноді стикаються із тим, що вакцину, яку в рідній країні дітям кололи підшкірно, в Європі вводять внутрішньом’язово», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Як зазначається, вакцини вводять в організм різними шляхами. Найчастіше внутрішньом’язово: дорослим у плече, немовлятам у стегно. Іноді вакцини вводять під шкіру. Деякі вакцини крапають в рот або ніс.
Місце введення є важливим, адже якщо вакцина потрапить у жировий прошарок, імунітет може не сформуватися. Саме тому щеплення не роблять у сідницю.
Як вводять різні вакцини:
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- БЦЖ проти туберкульозу – підшкірно в плече;
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- КПК проти кору, паротиту та краснухи – підшкірно в плече, але внутрішньом’язово теж не помилка;
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- ГепВ проти гепатиту В, коклюшно-дифтерійно-правцеву АКДП – внутрішньом’язово, немовлятам в стегно, дітям 2 + в плече;
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- Hib проти гемофільної інфекції, інактивовану поліомієлітну (ІПВ) і пневмококову вакцину – внутрішньом’язово, немовлятам в стегно, дітям 2 + в плече;
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- оральну проти поліомієліту (ОПВ) — капають в рот з піпетки.
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Доповнення
Україна отримала вакцину проти гепатиту В, кору, паротиту і краснухи (КПК) як гуманітарну допомогу, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.