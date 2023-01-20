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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Как оформить пособие по уходу за ребенком в Польше: детали

Киев • УНН

 • 1673567 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. С 1 февраля учреждение социального страхования (ZUS) в Польше принимает заявки на оформление пособия по уходу за ребенком в рамках программы "Семья 500 плюс" на период с 1 июня 2023 года до 31 мая 2024 года. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на tvn24.

Как оформить пособие по уходу за ребенком в Польше: детали

Детали

Пособие по уходу за ребенком выплачивают на каждого ребенка до достижения им 18 лет, независимо от доходов родителей. Для его получения, необходимо подать соответствующее заявление на специально составленном на украинском языке бланке SW-U в орган социального страхования по электронной почте. Также его можно подать через PUE ZUS, портал Emp@tia или электронный банкинг при наличии у родителей номера PESEL.

Отмечается, что те, кто уже получает это пособие, пока не должны подавать заявки на следующий льготный период. Лицу, которое подаст правильно заполненное заявление до 30 апреля, ZUS выплатит пособие до 30 июня 2023 года.

Дополнение

Льготная программа "Семья 500 плюс" - пособие по уходу за ребенком, которое предоставляется гражданам ЕС, проживающим в Польше, а также другим иностранцам при условии, что они законно проживают в Польше и имеют доступ к польскому рынку труда. 

Право получать "500 плюс" также имеют граждане Украины, которые прибыли в Польшу после 23 февраля 2022 года в связи’с военными действиями и получили право на проживание в Польше согласно Закону о помощи гражданам Украины в связи’с вооруженным конфликтом на территории этого государства.

Напомним

Польские пограничники сообщили 11 января 2023 года, что количество украинцев, которые пересекли границу с соседней Польшей с начала войны, превысило 9 миллионов человек.

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