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Як оформити допомогу по догляду за дитиною у Польщі: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. З 1 лютого установа соціального страхування (ZUS) у Польщі приймає заявки на оформлення допомоги по догляду за дитиною у рамках програми "Родина 500 плюс" на період з з 1 червня 2023 року до 31 травня 2024 року. Про це повідомляє УНН, посилаючись на tvn24.

Як оформити допомогу по догляду за дитиною у Польщі: деталі

Деталі

Допомогу по догляду за дитиною виплачують на кожну дитину до досягнення нею 18 років, незалежно від доходів батьків. Для її отримання, необхідно подати відповідну заяву на спеціально складеному українською мовою бланку SW-U до органу соціального страхування електронною поштою. Також її можна подати через PUE ZUS, портал Emp@tia або електронний банкінг за наявності у батьків номеру PESEL.

Зазначається, що ті, хто вже отримує цю допомогу, поки що не повинні подавати заявки на наступний пільговий період. Особі, яка подасть правильно заповнену заяву до 30 квітня, ZUS виплатить допомогу до 30 червня 2023 року.

Доповнення

Пільгова програма "Родина 500 плюс" - допомога по догляду за дитиною, яка надається громадянам ЄС, які проживають у Польщі, а також іншим іноземцям за умови, що вони законно проживають в Польщі та мають доступ до польського ринку праці. 

Право отримувати "500 плюс" також мають громадяни України, які прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з військовими діями та отримали право на проживання в Польщі згідно з Законом про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Нагадаємо

Польські прикордонники повідомили 11 січня 2023 року, що кількість українців, які перетнули кордон із сусідньою Польщею з початку війни, перевищила 9 мільйонів людей.

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