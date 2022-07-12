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Как НЕправильно продавать имущество должников: история продажи Богдан Моторс

Как НЕправильно продавать имущество должников: история продажи Богдан Моторс

Киев • УНН

 • 44044 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Во время войны продолжается продажа имущества предприятий-должников через аукционы. Но как оказалось, война далеко не всегда повод отказаться от манипуляций.

Арбитражный управляющий Евгений Шиман, назначенный ликвидатором АО «АК «Богдан Моторс», опубликовал статью «Ликвидационные процедуры во время войны: (а)моральность против целесообразности?», в которой размышлял над тем, что «аукционы по продаже залогового имущества – это не «распродажа за бесценок», а попытки перезапустить любой бизнес в условиях войны». Это действительно звучит морально и целесообразно.

Евгений Шиман в статье приводит пример распродажи активов одной из известных автомобильных корпораций. Как он отмечает – «без лишней конкретики», однако несложно понять, что речь идет о «Богдан Моторс». И делает выводы, что не нужно ждать «у моря погоды», а нужно продавать.

Богдан Моторс ранее вместе с другими компаниями группы не вернул государственному Укрэксимбанку больше 1 млрд грн. Тайны в ликвидации Богдан Моторс нет, эта тема получила большую публичную огласку. Процесс начался с лета 2021 г. и предусматривает продажу активов должника для уплаты кредиторских требований. Регламентируются такие действия КУпПБ.

В январе 2022 года ликвидатор Богдан Моторс, Евгений Шиман, смог получить решение суда, которым были утверждены условия продажи находившегося в ипотеке Укрэксимбанка части имущества Богдан Моторс. Казалось бы, все хорошо, но…

Суд удовлетворил просьбу ликвидатора и объединил в один лот разные объекты в Черкассах и Луцке, отдельные производственные комплексы, аргументируя это тем, что продажа недвижимого имущества, которое находится на расстоянии почти 600 км друг от друга, как будто экономически целесообразна. Банк это, конечно, отрицал, ведь такое объединение автоматически убирает потенциальных локальных покупателей, благодаря которым можно было бы достичь повышения цены продажи. Однако условия были утверждены.

Первый аукцион

В начале марта Евгений Шиман объявляет о проведении первого аукциона со стартовой ценой 76 млн грн, который должен состояться 03.03.2022. 3 марта объективно никому в нашей стране не было дела до аукционов. И, конечно, аукцион не состоялся в связи с отсутствием участников.

Второй аукцион (первый повторный)

В начале апреля арбитражный управляющий объявляет первый повторный аукцион на 15.04.2022 уже со стартовой ценой 61 млн грн. Но отменяет его за один день до торгов. А 21.04.2022 снова объявляет о его проведении 03.05.2022. Чудеса, да и только. К счастью, находится один участник ООО «Мистраль Центр», готовый принять участие в аукционе и уплачивающий 6 млн грн гарантийного взноса. Поскольку он был единственным, то и становится победителем аукциона. Снова, казалось бы, все отлично, имущество будет продано, 61 млн грн поступит в государственный банк, а затем и в бюджет страны. Но опять что-то пошло не так – 16.05.2022 на странице аукциона появляется письмо Евгения Шимана, в котором приводится информация о якобы выявлении какого-либо недостатка имущества, что делает невозможным его продажу победителю. При этом ликвидатор, который должен действовать в интересах кредиторов и в своей деятельности регулироваться КУпПБ, вопреки Кодексу просит вернуть гарантийный вклад победителю.

Третий аукцион (второй повторный)

Несмотря на выявленные недостатки имущества, уже 17.05.2022 (через 1 день) Евгений Шиман объявляет о проведении 27.05.2022 следующего аукциона, где стартовая цена составляет 46 млн грн и может быть снижена в соответствии с КУпПБ вплоть до 460 тыс. грн (именно так, 460 тысяч против 76 миллионов первоначальной стоимости!). Недостатки же, согласно описанию, уже устранены. Можно выразить только приятное удивление и поддержку оперативной работе арбитражного управляющего.

Судя по результатам аукциона, Укрэксимбанк для недопущения продажи таких объектов по дешевке решил сам зайти в торги и стал победителем за 51 млн грн, что было довольно разумным решением. Тем более что согласно КУпПБ, залоговый кредитор, которым в этой истории является Укрэксимбанк, не должен платить средства, а просто уменьшить долг Богдан Моторс на соответствующие 51 млн грн. Видимо, так совпало, что конкурентом банка на аукционе стало ООО «Флайхед», которое можно найти в роли победителя других аукционов, проводимых Евгением Шиманом.

Не обошлось здесь и без известного своими противоречивыми действиями по отношению к банкам, в т.ч. и к Укрэксимбанку, ООО «Аукционист» (которым владеет Михаил Щербин). Именно через эту электронную площадку ликвидатором был заведен лот в электронной торговой системе «Прозорро.Продажи». Интересен тот факт, что данное лицо было владельцем биржи, на которой реализовывался другой залог Укрэксимбанка в 2019 году – холодильный комплекс, принадлежавший ООО «АЙС Терминал». Тогда залоговое имущество было продано по цене в 10 раз меньшей его рыночной стоимости, и банк до сих пор обжалует результаты этого аукциона, поскольку его не допустили к участию в торгах.

Выходит ли, что говоря «нет никакой высокой моральности в том, чтобы ждать «с моря погоды», арбитражный управляющей имел ввиду продажу необходимого имущества «правильному» покупателю?

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