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Як НЕправильно продавати майно боржників: історія продажу Богдан Моторс

Як НЕправильно продавати майно боржників: історія продажу Богдан Моторс

Київ • УНН

 • 44051 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Під час війни продовжується продаж майна підприємств-боржників через аукціони. Але, як виявилося, війна далеко не завжди привід відмовитися від маніпуляцій.

Арбітражний керуючий Євген Шиман, призначений ліквідатором АТ «АК «Богдан Моторс», опублікував статтю «Ліквідаційні процедури під час війни: (а)моральність проти доцільності.», в якій розмірковував над тим, що «аукціони з продажу заставного майна – це не «розпродаж за безцінь», а спроби перезапустити будь-який бізнес в умовах війни»Це дійсно звучить морально та доцільно.

Євген Шиман у статті наводить приклад розпродажу активів однієї з відомих автомобільних корпорацій. Як він зазначає – «без зайвої конкретики», проте нескладно зрозуміти, що йдеться про «Богдан Моторс»І робить висновки, що не потрібно чекати «біля моря погоди», а треба продавати.

Богдан Моторс раніше разом з іншими компаніями групи не повернув державному Укрексімбанку понад 1 млрд. грн. Таємниці у ліквідації Богдан Моторс немає, ця тема набула великого публічного розголосу. Процес розпочався з літа 2021 р. та передбачає продаж активів боржника для сплати кредиторських вимог. Регламентуються такі дії КУпПБ.

У січні 2022 року ліквідатор Богдан Моторс, Євген Шиман, зміг отримати рішення суду, яким було затверджено умови продажу майна Богдан Моторс, що знаходився в іпотеці Укрексімбанку. Здається, все добре, але…

Суд задовольнив прохання ліквідатора та об'єднав в один лот різні об'єкти в Черкасах та Луцьку, окремі виробничі комплекси, аргументуючи це тим, що продаж нерухомого майна, яке знаходиться на відстані майже 600 км один від одного, начебто економічно доцільний. Банк це, звичайно, заперечував, адже таке об'єднання автоматично забирає потенційних локальних покупців, завдяки яким можна було б досягти підвищення ціни продажу. Проте умови було затверджено.

Перший аукціон

На початку березня Євген Шиман оголошує про проведення першого аукціону зі стартовою ціною 76 млн грн, який має відбутися 03.03.2022. 3 березня об'єктивно нікому в нашій країні не було до аукціонів. І, звичайно, аукціон не відбувся через відсутність учасників.

Другий аукціон (перший повторний)

На початку квітня арбітражний керуючий оголошує перший повторний аукціон на 15.04.2022 вже зі стартовою ціною 61 млн грн. Але скасовує його за день до торгів. А 21.04.2022 знову оголошує про його проведення 03.05.2022. Чудеса, та й годі. На щастя, знаходиться один учасник ТОВ «Містраль Центр», який готовий взяти участь в аукціоні та сплачує 6 млн грн гарантійного внеску. Оскільки він був єдиним, то стає переможцем аукціону. Знову, здавалося б, все добре, майно буде продано, 61 млн грн надійде до державного банку, а потім і до бюджету країни. Але знову щось пішло не так – 16.05.2022 на сторінці аукціону з'являється лист Євгена Шимана, в якому наводиться інформація про нібито виявлення якогось браку майна, що унеможливлює його продаж переможцю. При цьому ліквідатор, який має діяти на користь кредиторів та у своїй діяльності регулюватися КУпПБ, попри Кодекс просить повернути гарантійний внесок переможцю.

Третій аукціон (другий повторний)

Незважаючи на виявлені недоліки майна, вже 17.05.2022 (через 1 день) Євген Шиман оголошує про проведення 27.05.2022 наступного аукціону, де стартова ціна становить 46 млн грн і може бути знижена відповідно до КУпПБ аж до 460 тис. грн (саме так, 460 тисяч проти 76 мільйонів первісної вартості). Недоліки, згідно з описом, вже усунуті. Можна висловити лише приємне здивування та підтримку оперативної роботи арбітражного керуючого.

Судячи з результатів аукціону, Укрексімбанк для недопущення продажу таких об'єктів дешево вирішив сам зайти в торги і став переможцем за 51 млн грн, що було досить розумним рішенням. Тим більше, що згідно з КУпПБ, заставний кредитор, яким у цій історії є Укрексімбанк, не повинен платити кошти, а просто зменшити борг Богдан Моторс на відповідні 51 млн грн. Мабуть, так співпало, що конкурентом банку на аукціоні стало ТОВ «Флайхед», яке можна знайти у ролі переможця інших аукціонів, які проводять Євген Шиман.

Не обійшлося тут і без відомого своїми суперечливими діями стосовно банків, зокрема. та до Укрексімбанку, ТОВ «Аукціоніст» (яким володіє Михайло Щербін). Саме через цей електронний майданчик ліквідатором було заведено лот в електронній торговій системі «Прозоро. Продаж»Цікавий той факт, що дана особа була власником біржі, на якій реалізовувалась інша застава Укрексімбанку в 2019 році – холодильний комплекс, що належав ТОВ «АЙС Термінал», і банк досі оскаржуватиме результати цього аукціону, оскільки його не допустили до участі у торгах.

Чи виходить, що кажучи «немає ніякої високої моральності у тому, щоб чекати «з моря погоди», арбітражний керуючої мав на увазі продаж необхідного майна «правильному» покупцю.

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