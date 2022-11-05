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Как помочь себе при панических атаках: медики рассказали о приемах

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Тревожность и паника сегодня могут быть постоянными спутниками у многих. Как помочь себе при панических атаках, рассказали в Национальной службе здоровья Украины, пишет УНН.

Какие бывают симптомы панической атаки:

учащенное сердцебиение, слабость, потливость, тошнота, боль в груди, одышка, дрожь, озноб, головокружение, онемение или покалывание, сухость во рту, позывы в туалет, звон в ушах, чувство ужаса, страх смерти.

Обычно такое состояние длится от 5 до 20 минут, хотя бывает и дольше.

Что делать при панической атаке:

  • не пытайтесь с ней бороться;
  • дышите медленно и глубоко;
  • напоминайте себе, что атака пройдет;
  • попробуйте “заземлиться”: почувствуйте, что крепко стоите на ногах, сфокусируйтесь на органах чувств: осязание, запах, вкус.

Если панические атаки повторяются, обратитесь к врачу. Он оценит симптомы и назначит лечение или направит дальнейшие обследования.

Как предотвратить панические атаки?

Занимайтесь спортом, почаще гуляйте, читайте. Поинтересуйтесь дыхательными техниками. Избегайте сладкого, кофеина, алкоголя и курения.

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