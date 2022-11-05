Як допомогти собі при панічних атаках: медики розповіли про прийоми

Які бувають симптоми панічної атаки:

прискорене серцебиття, слабкість, спітніння, нудота, біль у грудях, задишка, тремтіння, озноб, запаморочення, оніміння або поколювання, сухість у роті, позиви в туалет, дзвін у вухах, відчуття жаху, страх смерті.

Зазвичай такий стан триває від 5 до 20 хвилин, хоч буває і довше.

Що робити при панічній атаці:



не намагайтеся з нею боротися;



дихайте повільно та глибоко;



нагадуйте собі, що атака мине;



спробуйте “заземлитися”: відчуйте, що міцно стоїте на ногах, сфокусуйтеся на органах чуттів: дотик, запах, смак.



Якщо панічні атаки повторюються, зверніться до свого лікаря. Він оцінить симптоми та призначить лікування або направить на подальші обстеження.

Як запобігти панічним атакам?

Займайтеся спортом, частіше гуляйте, читайте. Поцікавтеся дихальними техніками. Уникайте солодкого, кофеїну, алкоголю і куріння.

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