Как безопасно пользоваться портативными газовыми плитками: украинцам дали советы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Минреинтеграции дало украинцам несколько рекомендаций, как безопасно использовать портативные газовые плитки, передает УНН со ссылкой на Telegram министерства.
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"Из-за периодических отключений электроэнергии жильцы негазифицированных домов стали чаще пользоваться портативными газовыми плитками. Однако их неправильная эксплуатация может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций", – говорится в сообщении.
Основные правила безопасного использования портативных газовых плиток:
• покупайте сертифицированную продукцию и следуйте инструкциям изготовителя;
• важно проверить целостность баллончика – утечку газа можно обнаружить с помощью мыльного раствора;
• балоны рассчитаны на работу на открытом воздухе. Если горелка используется в помещении, где живут люди, там обязательно должна быть вентиляция.
Нельзя:
• использовать помещения, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;
• оставлять без присмотра рабочие газовые приборы;
• пользоваться ими в случае неисправности и при отсутствии тяги или вентиляции;
• держать их рядом с высокими температурами или на солнце;
• разрешать пользоваться детям.
"Помните! Если баллон при низкой температуре заправить на улице полностью, а затем принести домой в теплое помещение, он может взорваться. Если вы будете придерживаться этих правил, то избежите чрезвычайных ситуаций. Чтобы гарантированно обезопасить себя и свою семью от пожара, всегда имейте наготове огнетушитель", – добавили в Минреинтеграции.
Напомним
Украинцам дали советы, как правильно пользоваться генератором и включать электроприборы после веерных отключений, чтобы не было аварии.