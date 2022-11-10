Як безпечно користуватися портативними газовими плитками: українцям дали поради

Цитата

"Через періодичні відключення електроенергії мешканці негазифікованих будинків почали частіше користуватися портативними газовими плитками. Однак їхня неправильна експлуатація може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій", – ідеться у повідомленні.

Основні правила безпечного використання портативних газових плиток:

• купуйте сертифіковану продукцію та дотримуйтеся інструкції виробника;

• важливо перевірити цілісність балончика – витікання газу можна виявити за допомогою мильного розчину;

• балони розраховані на роботу на відкритому повітрі. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.

Не можна:

• використовувати приміщення, де встановлені газові прилади, для сну та відпочинку;

• залишати без нагляду робочі газові прилади;

• користуватися ними у разі несправності та за відсутності тяги чи вентиляції;

• тримати їх поруч із високими температурами або на сонці;

• дозволяти користуватися дітям.

"Пам’ятайте! Якщо балон за низької температури заправити на вулиці наповну, а потім принести додому в тепле приміщення, він може вибухнути. Якщо ви будете дотримуватись цих правил, то уникнете надзвичайних ситуацій. Щоб гарантовано убезпечити себе та свою сім’ю від пожежі, завжди майте напоготові вогнегасник", – додали в Мінреінтеграції.

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