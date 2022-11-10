Як безпечно користуватися портативними газовими плитками: українцям дали поради
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Мінреінтеграції дало українцям кілька рекомендацій, як безпечно користуватися портативними газовими плитками, передає УНН із посиланням на Telegram міністерства.
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"Через періодичні відключення електроенергії мешканці негазифікованих будинків почали частіше користуватися портативними газовими плитками. Однак їхня неправильна експлуатація може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій", – ідеться у повідомленні.
Основні правила безпечного використання портативних газових плиток:
• купуйте сертифіковану продукцію та дотримуйтеся інструкції виробника;
• важливо перевірити цілісність балончика – витікання газу можна виявити за допомогою мильного розчину;
• балони розраховані на роботу на відкритому повітрі. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.
Не можна:
• використовувати приміщення, де встановлені газові прилади, для сну та відпочинку;
• залишати без нагляду робочі газові прилади;
• користуватися ними у разі несправності та за відсутності тяги чи вентиляції;
• тримати їх поруч із високими температурами або на сонці;
• дозволяти користуватися дітям.
"Пам’ятайте! Якщо балон за низької температури заправити на вулиці наповну, а потім принести додому в тепле приміщення, він може вибухнути. Якщо ви будете дотримуватись цих правил, то уникнете надзвичайних ситуацій. Щоб гарантовано убезпечити себе та свою сім’ю від пожежі, завжди майте напоготові вогнегасник", – додали в Мінреінтеграції.
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