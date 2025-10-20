"Я ему ноги сломаю": румынский депутат публично пригрозила Зеленскому
Киев • УНН
Лидер ультраправой партии S.O.S. Romania Диана Йованович-Шошоакэ пригрозила "сломать ноги" Владимиру Зеленскому, если он попытается выступить перед румынским парламентом. Она утверждает, что уже сорвала его выступление в октябре 2023 года.
Лидер ультраправой партии S.O.S. Romania и депутат Европарламента Диана Йованович-Шошоакэ пригрозила, что "сломает ноги" президенту Украины Владимиру Зеленскому, если он попытается выступить перед румынским парламентом. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Йованович-Шошоакэ посетила Москву по приглашению Международной ассоциации "Друзья России", которую возглавляет пропагандист Пьетро Страмецци, и приняла участие в открытой встрече этой организации.
Во время своего выступления политик упомянула "напряженные события" в период визита Владимира Зеленского в Бухарест в октябре 2023 года, заявив, что именно ей удалось "сорвать" выступление украинского президента в румынском парламенте.
Если он посмеет прийти в мой парламент – я ему ноги сломаю! Пусть не смеет выступать там. Почему я говорю "мой парламент"? Потому что Конституция Румынии гласит: мы, парламентарии, – представители румынского народа, единственные, кто может выражать его суверенитет. Я обязана перед румынами защищать независимость и суверенитет своего государства и реагировать на врагов нашего народа
Румынский евродепутат также написала о "более миллионе румын", которые живут в Украине и чьи права якобы нарушают.
В Украине более миллиона румын. Им запрещено говорить по-румынски, молиться, исповедовать православие. Митрополита Лонгина избили, госпитализировали, отравили. Он опекал более 400 детей – и, при режиме Зеленского, более десяти из них погибли за один день
В публикации Йованович-Шошоакэ также отмечается, что встреча якобы завершилась аплодисментами, а ее участники высоко оценили "эмоциональность речи, убедительность аргументов и содержательность христианско-националистического послания" евродепутата.
Справка
По данным украинской спецслужбы, зарубежный политик пишет письма Путину, в которых восхваляет полномасштабное вторжение РФ и призывает к захвату нашего государства.
В то же время Шошоакэ ставит под сомнение национальный суверенитет и международно признанные границы Украины, в частности в ее западных и юго-западных регионах.
Напомним
Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину главе партии "SOS Румыния" Диане Шошоакэ, которая поддерживает войну РФ.