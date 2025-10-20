"Я ему ноги сломаю": румынский депутат публично пригрозила Зеленскому

Лидер ультраправой партии S.O.S. Romania и депутат Европарламента Диана Йованович-Шошоакэ пригрозила, что "сломает ноги" президенту Украины Владимиру Зеленскому, если он попытается выступить перед румынским парламентом. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Йованович-Шошоакэ посетила Москву по приглашению Международной ассоциации "Друзья России", которую возглавляет пропагандист Пьетро Страмецци, и приняла участие в открытой встрече этой организации.

Во время своего выступления политик упомянула "напряженные события" в период визита Владимира Зеленского в Бухарест в октябре 2023 года, заявив, что именно ей удалось "сорвать" выступление украинского президента в румынском парламенте.

Если он посмеет прийти в мой парламент – я ему ноги сломаю! Пусть не смеет выступать там. Почему я говорю "мой парламент"? Потому что Конституция Румынии гласит: мы, парламентарии, – представители румынского народа, единственные, кто может выражать его суверенитет. Я обязана перед румынами защищать независимость и суверенитет своего государства и реагировать на врагов нашего народа