Лідерка ультраправої партії S.O.S. Romania та депутатка Європарламенту Діана Йованович-Шошоаке пригрозила, що "зламає ноги" президенту України Володимиру Зеленському, якщо він намагатиметься виступити перед румунським парламентом. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

Йованович-Шошоаке відвідала москву на запрошення Міжнародної асоціації "Друзі росії", яку очолює пропагандист П’єтро Страмецці, та взяла участь у відкритій зустрічі цієї організації.

Під час свого виступу політикиня згадала "напружені події" в період візиту Володимира Зеленського до Бухареста у жовтні 2023 року, заявивши, що саме їй вдалося "зірвати" виступ українського президента в румунському парламенті.

Якщо він насмілиться прийти до мого парламенту - я йому ноги зламаю! Хай не сміє виступати там. Чому я кажу "мій парламент"? Бо Конституція Румунії говорить: ми, парламентарі, - представники румунського народу, єдині, хто може виражати його суверенітет. Я зобов’язана перед румунами захищати незалежність і суверенітет своєї держави й реагувати на ворогів нашого народу - йдеться у дописі.

Румунська євродепутатка також написала про "понад мільйон румунів", які живуть в Україні і чиї права нібито порушують.

В Україні понад мільйон румунів. Їм заборонено говорити румунською, молитися, сповідувати православ’я. Митрополита Лонгіна побили, госпіталізували, отруїли. Він опікувався понад 400 дітьми - і, за режиму Зеленського, понад десятеро з них загинули за один день - заявила лідерка партії S.O.S. Romania.

У публікації Йованович-Шошоаке також зазначається, що зустріч нібито завершилася оплесками, а її учасники високо оцінили "емоційність промови, переконливість аргументів і змістовність християнсько-націоналістичного послання" євродепутатки.

Довідково

За даними української спецслужби, зарубіжна політикиня пише листи путіну, в яких вихваляє повномасштабне вторгнення рф і закликає до захоплення нашої держави.

Водночас Шошоаке ставить під сумнів національний суверенітет та міжнародно визнані кордони України, зокрема в її західних та південно-західних регіонах.

Нагадаємо

Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну голові партії "SOS Румунія" Діані Шошоаке, яка підтримує війну рф.