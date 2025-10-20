"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському

$41.640.00
48.520.00
ukenru
19 жовтня, 18:24 • 37425 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
19 жовтня, 16:40 • 30114 перегляди
Ворог готовий до масованого удару по Україні – атака можлива протягом 48-72 годин – моніторинг
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 62546 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 40040 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 40662 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 39778 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 46307 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 54482 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 47895 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 46702 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.2м/с
92%
748мм
Популярнi новини
В Україну йде різке похолодання, але вже за кілька днів повернеться потепління – прогноз Діденко19 жовтня, 15:49 • 7412 перегляди
Донька Антоніо Бандераса вийшла заміж: Стелла зіграла розкішне весілля із зірковими гостями в ІспаніїPhoto19 жовтня, 16:07 • 12218 перегляди
ЗМІ показали відеокадри пограбування французького Лувру Video19 жовтня, 17:55 • 8968 перегляди
Заборонив ПЦУ відспівувати його та закликав до створення єдиної незалежної УПЦ: Філарет оприлюднив духовний заповіт Photo21:58 • 5516 перегляди
"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському00:21 • 5610 перегляди
Публікації
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 62560 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 47833 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 128312 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 149454 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 172855 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Блогери
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Франція
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 41549 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 46436 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 65090 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 65161 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 91783 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Financial Times
Шахед-136
Fox News
Дипломатка

"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському

Київ • УНН

 • 5676 перегляди

Лідерка ультраправої партії S.O.S. Romania Діана Йованович-Шошоаке пригрозила "зламати ноги" Володимиру Зеленському, якщо він спробує виступити перед румунським парламентом. Вона стверджує, що вже зірвала його виступ у жовтні 2023 року.

"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському

Лідерка ультраправої партії S.O.S. Romania та депутатка Європарламенту Діана Йованович-Шошоаке пригрозила, що "зламає ноги" президенту України Володимиру Зеленському, якщо він намагатиметься виступити перед румунським парламентом. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

Йованович-Шошоаке відвідала москву на запрошення Міжнародної асоціації "Друзі росії", яку очолює пропагандист П’єтро Страмецці, та взяла участь у відкритій зустрічі цієї організації.

Під час свого виступу політикиня згадала "напружені події" в період візиту Володимира Зеленського до Бухареста у жовтні 2023 року, заявивши, що саме їй вдалося "зірвати" виступ українського президента в румунському парламенті.  

Якщо він насмілиться прийти до мого парламенту - я йому ноги зламаю! Хай не сміє виступати там. Чому я кажу "мій парламент"? Бо Конституція Румунії говорить: ми, парламентарі, - представники румунського народу, єдині, хто може виражати його суверенітет. Я зобов’язана перед румунами захищати незалежність і суверенітет своєї держави й реагувати на ворогів нашого народу

- йдеться у дописі.

Румунська євродепутатка також написала про "понад мільйон румунів", які живуть в Україні і чиї права нібито порушують.  

В Україні понад мільйон румунів. Їм заборонено говорити румунською, молитися, сповідувати православ’я. Митрополита Лонгіна побили, госпіталізували, отруїли. Він опікувався понад 400 дітьми - і, за режиму Зеленського, понад десятеро з них загинули за один день

- заявила лідерка партії S.O.S. Romania.

У публікації Йованович-Шошоаке також зазначається, що зустріч нібито завершилася оплесками, а її учасники високо оцінили "емоційність промови, переконливість аргументів і змістовність християнсько-націоналістичного послання" євродепутатки.

Довідково

За даними української спецслужби, зарубіжна політикиня пише листи путіну, в яких вихваляє повномасштабне вторгнення рф і закликає до захоплення нашої держави.

Водночас Шошоаке ставить під сумнів національний суверенітет та міжнародно визнані кордони України, зокрема в її західних та південно-західних регіонах.

Нагадаємо

Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну голові партії "SOS Румунія" Діані Шошоаке, яка підтримує війну рф.  

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
Бухарест
Володимир Зеленський