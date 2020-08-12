"Я считаю, что я обязан как гражданин, как одессит": президент "Бруклин-Киев" рассказал, почему взялся за злосчастный Delfi

КИЕВ. 12 августа. УНН. Девять месяцев судовладелец затонувшего танкера Delfi пытался вытянуть его с прибрежной зоны Одессы. Но все попытки оказались тщетны. Последняя неудачная была в конце июля, после чего право на ликвидацию аварии перешло от судовладельца к государству. Ответственным назначили министра инфраструктуры Владислава Криклия. Изначально он полагал, что заниматься танкером будет победитель конкурса Администрации морских портов, с лучшим предложением цены/качества. Но на днях сообщил, что поступило другое предложение — безвозмездную помощь для государства предложили оказать две авторитетные в морской сфере компании “Бруклин-Киев” и “Краншип”. “Краншип” согласился провести необходимые работы по подъему, а “Бруклин-Киев” — это профинансировать.

Зачем понадобилось успешной и самодостаточной компании “Бруклин-Киев” втягиваться в спасение Delfi, какую цель они преследуют и когда начнутся работы, УНН узнал непосредственно у собственника и президента компании Юрия Губанкова.

Губанков говорит, что решение помочь Одессе было личной инициативой компании. Ни Министерство инфраструктуры, ни Администрация морских портов (АМПУ) с такой просьбой к ним не обращались.

“Это была наша инициатива. Она связана была с тем, что первоначальная попытка (поднять танкер судовладельцем — ред.) была неудачной, скажем так, неподготовленной. Есть определенная процедура и обязательства судовладельца, после которых к активным действиям может перейти либо государство, либо другие частные компании. После того, как все предпринятые судовладельцем действия не дали, к сожалению, желаемого результата — после этого мы предложили АМПУ и Одесскому филиалу АМПУ рассмотреть вопрос финансирования.

"Бруклин-Киев“ — это компания, которая работает в акватории Одесского порта, где и произошла трагедия. Длительное время вопрос не решался, и я посчитал, что я обязан, как гражданин, как одессит и бизнесмен, работающий в Одессе — подставить плечо в этой ситуации для решения проблемы”, — рассказал Губанков.

Он повторил, что это исключительно социальная миссия без какого-либо “двойного дна”.

“Уже начали закидывать, что я что-то поимею с этого. Нет. Я хочу сказать, что никто не предлагал и не отдаст мне контроль над контрабандой в Украине, я не собираюсь баллотироваться ни на какие уровни власти, никуда. Это моя позиция, которую я принял сам, посоветовался с компаньонами и решил, что это нужно сделать без всякой компенсационной основы — просто решить проблему”, — отметил Губанков.

Он также ответил на самый популярный вопрос: когда же начнут поднимать танкер.

“Для того, чтобы родился ребенок, он должен 9 месяцев созреть. Точно так же и здесь. Если говорить о процедуре поднятия — она уже наступила. В воскресенье были сделаны первые шаги и действия, связанные с началом, скажем так, подъёма. Но вы не увидите подъем до тех пор, пока не будут проведены все подготовительные работы.

Кроме трех сторон - АМПУ, "Бруклин-Киев“ и "Краншип“, - есть еще структура, которая является экспертной организацией. Это морское инженерное бюро, которое в том числе рассматривает весь план и всю последовательность выполняемых работ для подъема. Потому что процедура подъёма достаточно сложная. Судно лежит не в очень удобном положении, между волноломом и каменной грядой — однозначно нужно каменную гряду убирать, нужно убирать песок в кормовой части, который уже попал внутрь корпуса судна. Должна быть технологическая карта выполнения работ. После этого можно приступать к выравниванию судна и постановки его на киль. Дальше: залатать его и сделать герметичным для транспортировки к месту его дальнейшего пребывания”, — рассказал собственник “Бруклин-Киев”.

При этом добавил, что точную дату окончания операции называть не будет, поскольку не хочет быть голословным. А вот примерную сумму, в которую компании обойдется поднятие танкера, исчисляет десятками миллионов гривен.

“Предположить могу. На сегодня по очень скромным подсчетам мы видим, что это будет более 10 млн грн”, — говорит Губанков.

Сам он планирует присутствовать на всех этапах операции и, конечно же, понимает, что ответственность будет нести как за удачу, так и за неудачу.

“Конечно, я буду присутствовать, и не только на подъеме, но и при проведении всевозможных обследований и подготовки к этому. Я не просто собираюсь дать деньги и все. У меня есть морское образование, я не претендую на эксперта, но у меня есть свое видение и понимание. Мы будем работать все одной командой. Ответственность лежит безусловно в первую очередь на "Краншипе“, но также и на мне. Вы прекрасно понимаете, что как удача, так и неудача будет разделена между нами”, — отмечает Губанков.

Надо отметить, что появление двух авторитетных компаний “Бруклин-Киев” и “Краншип” в спасательной операции воодушевило как сопричастных к ней, так и просто одесситов. Они желают им удачи и готовы безвозмездно помогать.

“Буксиры компании P&O Maritime Ukraine за наш счет, безвозмездно для государства, участвовали в предыдущих попытках оттащить танкер. И мы готовы помогать в следующих попытках — уже с нашими репутабельными коллегами. Оцениваю шансы на успех на несколько порядков выше, чем у судовладельца, так как их профессионализм вопросов не вызывает. Желаем коллегам удачи. Готовы помогать так же, как и раньше”, — написал в Facebook совладелец группы терминалов TIS и буксирного компании P&O Maritime Ukraine Андрей Ставницер.

Ранее УНН сообщал, что после того, как с Delfi не справилась ни местная власть, ни судовладелец, Президент возложил персональную ответственность на министра инфраструктуры Владислава Криклия, которому подконтрольна в том числе Администрация морских портов. В свою очередь Криклий выразил признательность компаниям “Бруклин-Киев” и “Краншип” за предложение помощи.