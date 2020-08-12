Поднять Delfi не смогли ни местные власти, ни владелец: ответственным назначили министра Криклия

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4 марта, 15:53 • 78965 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 13:25 • 106871 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126797 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Проблема поднятия затонувшего у берегов Одессы Delfi перекочевала с местного уровня на национальный. За процесс теперь отвечает Мининфраструктуры и подконтрольная ему Администрация морских портов (АМПУ), сообщает УНН.

До этого “спасти” танкер не смогли ни владелец Delfi, который до конца июля требовал соблюдения его прав на самостоятельную ликвидацию аварии, ни мэр Одессы Труханов, который лично в гидрокостюме нырял под танкер и обещал его поднять до 10 августа.

По итогам провальных попыток, терпение Президента, похоже, лопнуло и с августа он возложил персональную ответственность на министра инфраструктуры Владислава Криклия.

“Министр инфраструктуры будет курировать этот вопрос лично”, — сообщают телеграмм каналы со ссылкой на источники в Офисе Президента.

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Первоначально предполагалось, что поднимать танкер по поручению государства будет победитель конкурса АМПУ с лучшим предложением цена/качество. Суммы звучали разные, вплоть до 1,5 млн евро. Эти деньги должна было потратить государство, а после — требовать компенсацию от владельца судна. Но на днях Криклий сообщил, что поступило другое предложение — бесплатное. Две авторитетные компании “Бруклин — Киев” Юрия Губанкова и “Краншип” Андрея Иванова предложили министерству свою безвозмездную помощь. Они договорились, что “Краншип” поднимет танкер, а “Бруклин — Киев” самостоятельно профинансирует эти работы.

После такой новости Криклия, как у одесситов, так и других причастных, пессимизм сменился оптимизмом.

“Буксиры компании P&O Maritime Ukraine за наш счет, безвозмездно для государства, участвовали в предыдущих попытках оттащить танкер. И мы готовы помогать в следующих попытках — уже с нашими репутабельными коллегами. Оцениваю, шансы на успех на несколько порядков выше, чем у судовладельца, так как их профессионализм вопросов не вызывает. Желаем коллегам удачи. Готовы помогать так же, как и раньше”, — написал в FB совладелец группы терминалов TIS и буксирного компании P&O Maritime Ukraine Андрей Ставницер.

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