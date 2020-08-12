Підняти Delfi не змогли ні місцева влада, ні власник: відповідальним призначили міністра Криклія

До цього “врятувати” танкер не змогли ні власник Delfi, який аж до кінця липня вимагав дотримання його прав на самостійну ліквідацію аварії, ні мер Одеси Труханів, який особисто в гідрокостюмі пірнав під танкер і обіцяв його підняти до 10 серпня.

За підсумком провальних спроб, терпіння Президента, схоже, лопнуло і з серпня він поклав персональну відповідальність на міністра інфраструктури Владислава Криклія.

“Міністр інфраструктури буде курирувати це питання особисто”, — повідомляють телеграм канали з посиланням на джерела в Офісі Президента.

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Спочатку передбачалося, що піднімати танкер за дорученням держави буде переможець конкурсу АМПУ з кращою пропозицією ціна/якість. Суми звучали різні, аж до 1,5 млн євро. Ці гроші мала витратити держава, а після — вимагати компенсацію від власника судна. Але днями Криклій повідомив, що надійшла інша пропозиція — безкоштовна. Дві авторитетні компанії “Бруклін — Київ” Юрія Губанкова і “Краншип” Андрія Іванова запропонували міністерству свою безоплатну допомогу. Вони домовилися, що “Краншип” підніме танкер, а “Бруклін — Київ” самостійно профінансує ці роботи.

Після такої новини Криклій, як у одеситів, так і інших причетних, песимізм змінився оптимізмом.

“Буксири компанії P & O Maritime Ukraine за наш рахунок, безоплатно для держави, брали участь в попередніх спробах відтягнути танкер. І ми готові допомагати в наступних спробах — уже з нашими репутабельними колегами. Оцінюю, шанси на успіх на кілька порядків вище, ніж у судновласника, так як їх професіоналізм питань не викликає. Бажаємо колегам удачі. Готові допомагати так само, як і раніше”, — написав у FB співвласник групи терміналів TIS і буксирного компанії P & O Maritime Ukraine Андрій Ставніцер.