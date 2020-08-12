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"Я вважаю, що я зобов'язаний як громадянин, як одесит": президент "Бруклін-Київ" розповів, чому взявся за злощасний Delfi

Київ • УНН

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Після невдалих спроб судновласника підняти Delfi у липні, право на ліквідацію аварії перейшло державі. Свою безплатну допомогу Україні запропонували відразу дві авторитетні компанії одеситів "Бруклін-Київ" і "Краншип"

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Дев'ять місяців судновласник затонулого танкера Delfi намагався витягнути його з прибережної зони Одеси. Але всі спроби виявилися марними. Остання невдала була в кінці липня, після чого право на ліквідацію аварії перейшло від судновласника до держави. Відповідальним призначили міністра інфраструктури Владислава Криклія. Спочатку він думав, що займатися танкером буде переможець конкурсу Адміністрації морських портів, з кращою пропозицією ціни/якості. Але днями повідомив, що надійшла інша пропозиція - безплатну допомогу для держави запропонували надати дві авторитетні в морській сфері компанії "Бруклін-Київ" і "Краншип". "Краншип" погодився провести необхідні роботи з підйому, а "Бруклін-Київ" - це профінансувати.

Навіщо знадобилося успішній і самодостатній компанії "Бруклін-Київ" втягуватися у порятунок Delfi, яку мету вони переслідують і коли почнуться роботи, УНН дізнався безпосередньо у власника і президента компанії Юрія Губанкова.

Губанков каже, що рішення допомогти Одесі було особистою ініціативою компанії. Ні Міністерство інфраструктури, ні Адміністрація морських портів (АМПУ) з таким проханням до них не зверталися.

"Це була наша ініціатива. Вона пов'язана була з тим, що початкова спроба (підняти танкер судновласником - ред.) була невдалою, скажімо так, непідготовленою. Є певна процедура і зобов'язання судновласника, після яких до активних дій може перейти або держава, або інші приватні компанії. Після того, як всі вжиті судновласником дії не дали, на жаль, бажаного результату - після цього ми запропонували АМПУ і Одеській філії АМПУ розглянути питання фінансування.

"Бруклін-Київ" - це компанія, яка працює в акваторії Одеського порту, де і сталася трагедія. Тривалий час питання не вирішувалося, і я вважаю, що я зобов'язаний, як громадянин, як одесит і бізнесмен, що працює в Одесі - підставити плече в цій ситуації для вирішення проблеми", - розповів Губанков.

Він повторив, що це виключно соціальна місія без будь-якого "подвійного дна".

"Уже почали закидати, що я щось буду мати з цього. Ні. Я хочу сказати, що ніхто не пропонував і не віддасть мені контроль над контрабандою в Україні, я не збираюся балотуватися ні на які рівні влади, нікуди. Це моя позиція, яку я прийняв сам, порадився з компаньйонами і вирішив, що це потрібно зробити без будь-якої компенсаційної основи - просто вирішити проблему", - зазначив Губанков.

Він також відповів на найпопулярніше питання: коли ж почнуть піднімати танкер.

"Для того, щоб народилася дитина, вона повинна 9 місяців дозріти. Точно так само і тут. Якщо говорити про процедуру підняття - вона вже настала. У неділю були зроблені перші кроки і дії, пов'язані з початком, скажімо так, підйому. Але ви не побачите підйом доти, доки не будуть проведені всі підготовчі роботи.

Окрім трьох сторін - АМПУ, "Бруклін-Київ" і "Краншип", - є ще структура, яка є експертною організацією. Це морське інженерне бюро, яке в тому числі розглядає весь план і всю послідовність виконуваних робіт для підйому. Тому що процедура підйому досить складна. Судно лежить не в дуже зручному положенні, між хвилеломом і кам'яною грядою - однозначно потрібно кам'яну гряду прибирати, потрібно прибирати пісок в кормовій частині, який вже потрапив всередину корпусу судна. Повинна бути технологічна карта виконання робіт. Після цього можна приступати до вирівнювання судна і постановки його на кіль. Далі: залатати його і зробити герметичним для транспортування до місця його подальшого перебування", - розповів власник "Бруклін-Київ".

При цьому він додав, що точну дату закінчення операції називати не буде, оскільки не хоче бути голослівним. А ось приблизну суму, у яку обійдеться компанії підняття танкера, обчислює десятками мільйонів гривень.

"Припустити можу. На сьогодні за дуже скромними підрахунками ми бачимо, що це буде понад 10 млн грн", - говорить Губанков.

Сам він планує бути присутнім на всіх етапах операції і, звичайно ж, розуміє, що відповідальність буде нести як за успіх, так і за невдачу.

"Звичайно, я буду присутній, і не тільки на підйомі, але і при проведенні різноманітних обстежень і підготовки до цього. Я не просто збираюся дати гроші і все. У мене є морська освіта, я не претендую на експерта, але у мене є своє бачення і розуміння. Ми будемо працювати всі однією командою. Відповідальність лежить безумовно передусім на "Краншип", але також і на мені. Ви прекрасно розумієте, що як успіх, так і невдача буде розділена між нами", - зазначає Губанков.

Треба відзначити, що поява двох авторитетних компаній "Бруклін-Київ" і "Краншип" у рятувальній операції надихнула як причетних до неї, так і просто одеситів. Вони бажають їм успіху і готові безплатно допомагати.

"Буксири компанії P&O Maritime Ukraine за наш рахунок, безплатно для держави, брали участь в попередніх спробах відтягнути танкер. І ми готові допомагати в наступних спробах - уже з нашими репутабельними колегами. Оцінюю шанси на успіх на кілька порядків вище, ніж у судновласника, адже їх професіоналізм питань не викликає. Бажаємо колегам удачі. Готові допомагати так само, як і раніше", - написав у Facebook співвласник групи терміналів TIS і буксирної компанії P&O Maritime Ukraine Андрій Ставніцер.

Раніше УНН повідомляв, що після того, як з Delfi не впоралася ні місцева влада, ні судновласник, Президент поклав персональну відповідальність на міністра інфраструктури Владислава Криклія, якому підконтрольна у тому числі Адміністрація морських портів. Своєю чергою Криклій висловив вдячність компаніям "Бруклін-Київ" і "Краншип" за пропозицію допомоги.

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