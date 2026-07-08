Я пытаюсь спасти жизни, а не давать гарантии безопасности Украине - Трамп
Киев • УНН
Президент США заявил, что его приоритетом является остановка войны в Украине и сохранение жизней. Он также выразил убеждение, что после завершения конфликта Украина имеет значительный потенциал для развития.
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, заявил, что его главной целью является прекращение войны и сохранение человеческих жизней. Об этом он сказал во время общения с журналистами вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, передает УНН.
Детали
По словам американского президента, США в первую очередь стремятся остановить кровопролитие.
Что касается гарантий безопасности - этот вопрос еще нужно решить. Мы делаем это не потому, что хотим, а потому, что хотим спасти жизни. Украина очень далеко от нас, нас разделяет океан. Я пытаюсь спасти жизни. Сейчас гибнет очень много людей
Он также выразил убеждение, что после завершения войны Украина имеет значительный потенциал для развития.
Я считаю, что это страна с огромным потенциалом. Если этот интеллектуальный потенциал будет направлен на восстановление страны, а не на войну, то у Украины будет фантастическое будущее
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