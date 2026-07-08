Зеленский и Трамп начали встречу на полях саммита в Турции

На полях саммита в Турции началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом планирует обсудить вопрос поставок Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Трамп заявил, что и путин, и Зеленский хотят заключить сделку