Зеленский и Трамп начали встречу на полях саммита в Турции
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Турции.
На полях саммита в Турции началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом планирует обсудить вопрос поставок Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
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