"Я – Мариуполь": по всей Украине открывают центры поддержки переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. "Я – Мариуполь" - это центры поддержки переселенцев, которые постепенно появляются по всей Украине. Как сообщил заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, задача центров – помогать мариупольцам, передает УНН.
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“Я — Мариуполь” — это центры поддержки переселенцев, которые постепенно появляются по всей Украине. Один из таких открыли в Кропивницком. Задача этого центра — помогать мариупольцам, временно получившим убежище в Кировоградской области. Здесь можно получить гуманитарную, психологическую, юридическую, социальную помощь. Мариупольцы могут обратиться к работникам центра по любому вопросу и здесь им обязательно помогут“, — написал Тимошенко в Facebook.
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По его словам, центры “Я — Мариуполь” действуют в Виннице, Киеве, Днепре и Запорожье. Следующий откроют в Хмельницком.
“Я —Мариуполь” — это центры комплексной поддержки переселенцев. Через них создают ячейки для мариупольцев внутри страны. Центры обустраиваются за средства Мариуполя и международных благотворительных фондов.