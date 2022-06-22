"Я – Маріуполь": по всій Україні відкривають центри підтримки переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. "Я – Маріуполь" - це центри підтримки переселенців, які поступово з’являються по всій Україні. Як повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, завдання центрів - допомагати маріупольцям, передає УНН.
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“Я — Маріуполь” — це центри підтримки переселенців, які поступово з’являються по всій Україні. Один з таких відкрили в Кропивницькому. Завдання цього центру — допомагати маріупольцям, які тимчасово знайшли прихисток в Кіровоградській області. Тут можна отримати гуманітарну, психологічну, юридичну, соціальну допомогу. Маріупольці можуть звернутися до працівників центру з будь-якого питання і тут їм обов’язково допоможуть“, — написав Тимошенко у Facebook.
Додамо
За його словами, центри “Я — Маріуполь” діють у Вінниці, Києві, Дніпрі та Запоріжжі. Наступний відкриють у Хмельницькому.
“Я — Маріуполь” — це центри комплексної підтримки переселенців. Через них створюють осередки для маріупольців всередині країни. Центри облаштовуються за кошти Маріуполя та міжнародних благодійних фондів.