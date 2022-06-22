"Я – Маріуполь": по всій Україні відкривають центри підтримки переселенців

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“Я — Маріуполь” — це центри підтримки переселенців, які поступово з’являються по всій Україні. Один з таких відкрили в Кропивницькому. Завдання цього центру — допомагати маріупольцям, які тимчасово знайшли прихисток в Кіровоградській області. Тут можна отримати гуманітарну, психологічну, юридичну, соціальну допомогу. Маріупольці можуть звернутися до працівників центру з будь-якого питання і тут їм обов’язково допоможуть“, — написав Тимошенко у Facebook.

Додамо

За його словами, центри “Я — Маріуполь” діють у Вінниці, Києві, Дніпрі та Запоріжжі. Наступний відкриють у Хмельницькому.

“Я — Маріуполь” — це центри комплексної підтримки переселенців. Через них створюють осередки для маріупольців всередині країни. Центри облаштовуються за кошти Маріуполя та міжнародних благодійних фондів.