"Я хочу, чтобы это было сигналом всем": Зеленский об увольнении Лозинского

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"Главное, о чем хочу сегодня сказать, – это справедливость. Справедливость, которая является, кстати, одной из основ соборности. В обществе, которое чувствует справедливость, объединение людей всегда крепче. Кабинет Министров Украины уволил с должности заместителя министра, который был разоблачен сотрудниками НАБУ. У правоохранителей есть все возможности, чтобы провести расследование и направить это производство в суд. И я хочу, чтобы это было нашим сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости", - сказал Зеленский.

Напомним

Кабинет министров Украины уволил Василия Лозинского с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, которого подозревают в получении 400 тыс. долларов взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.