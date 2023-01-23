"Я хочу, чтобы это было сигналом всем": Зеленский об увольнении Лозинского
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Правительство уволило Василия Лозинского с должности заместителя Министра развития общин. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что у правоохранителей есть все возможности, чтобы провести расследование и направить это производство в суд, передает УНН.
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"Главное, о чем хочу сегодня сказать, – это справедливость. Справедливость, которая является, кстати, одной из основ соборности. В обществе, которое чувствует справедливость, объединение людей всегда крепче. Кабинет Министров Украины уволил с должности заместителя министра, который был разоблачен сотрудниками НАБУ. У правоохранителей есть все возможности, чтобы провести расследование и направить это производство в суд. И я хочу, чтобы это было нашим сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости", - сказал Зеленский.
Напомним
Кабинет министров Украины уволил Василия Лозинского с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, которого подозревают в получении 400 тыс. долларов взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.