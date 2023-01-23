"Я хочу, щоб це було сигналом усім": Зеленський про звільнення Лозинського

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"Головне, про що хочу сьогодні сказати, – це справедливість. Справедливість, яка є, до речі, однією з основ соборності. В суспільстві, яке відчуває справедливість, об’єднання людей завжди міцніше. Кабінет Міністрів України звільнив із посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ. У правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування й спрямувати це провадження до суду. І я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України звільнив Василя Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, якого підозрюють в одержанні 400 тис. доларів хабаря за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.