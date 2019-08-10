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Я, и каждый из нас, представляем крымскотатарский народ — Бекиров передал письмо своей дочери

Я, и каждый из нас, представляем крымскотатарский народ — Бекиров передал письмо своей дочери

Киев  •  УНН

 • 10451 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Политзаключенный Кремля Эдем Бекиров передал через своих адвокатов дочери письмо с обращением к крымским татарам. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Сегодня я получила известие из Крыма. Мой отец на суде по продлению стражи передал через адвокатов письмо. Каждый раз когда беру в руки его письма, очень трудно сдержать слезы. Прошу Всевышнего чтобы он дал мне возможность увидеть и обнять отца”, — написала дочь Эдема Бекирова.

Ниже она привела письмо политзаключенного Кремля:

“Дорогие мои, родные, далекие и до глубины души близкие знакомые и незнакомые — селям алейкум! Благодарю Вас за поддержку!

Только благодаря Всевышнему и Вам, я нахожу силы и выдерживаю незаконное пребывание в условиях СИЗО.

Более 8-ми месяцев слышу сфабрикованное дело в отношении себя. 8 месяцев несправедливости, 8 месяцев борьбы за выживание и борьбы со всеми болезнями, которые еще добавились за стенками СИЗО”, — написал политзаключенный Кремля Бекиров.

Он отметил, что “любовь к Крыму, любовь к Родине, любовь к народу и к семье” никогда не даст ему сделать то, что противоречит его принципам и принципам его народа.

“Эта любовь перешла ко мне от родителей. В 1968 году, переехав в Крым (мне уже было 7 лет) они рассказывали о страшной депортации крымскотатарского народа 1944 года, об издевательствах, о трудностях и впереди еще у нас были долгие 23 года (1991 г.) борьбы крымскотатарского народа за свое право жить на родине”, — рассказал он.

Бекиров подчеркнул, что он ни в чем не виноват.

“Я ни в чем не виноват. Им меня не сломить!”, — отметил политзаключенный, добавив, что выдержит все трудности.

Он добавил, что еще до своего ареста переживал за репрессии РФ относительно других крымских татар, отметив, что гордится каждым из них.

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“Я, и каждый из нас, представляем крымскотатарский народ”, — написал Бекиров, добавив, что хочет, чтобы “крымскотатарский народ оставался сплоченным”.

Напомним, Диляру Аметову, которая выступила представителем обвинения в суде против крымскотатарского активиста Эдема Бекирова Прокуратура АР Крым подозревает в государственной измене.

Напомним, уголовное дело в отношении Бекирова перенаправили с российского суда в Симферополе в Красноперекопский районный суд.

31 июля он написал заявление о намерении объявить голодовку и отказаться от приема лекарств на случай его этапирования в Красноперекопск.

Как сообщал УНН, Европейский суд по правам человека 11 июня вынес решение по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. В частности, суд постановил срочно поместить его в больницу.

Старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец, несмотря на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), отказывается госпитализировать крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который содержится в симферопольском СИЗО аннексированного Крыму.

Российская прокуратура Крыма поддержал отказ ФСБ в госпитализации Бекирова.

Украинские Национальные Новости

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