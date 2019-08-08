Обвинувача у справі Едема Бекірова підозрюють в держзраді — Прокуратура АРК

“Сьогодні (8 серпня — ред) окупаційний „Верховний суд Республіки Крим“ продовжив термін утримання під вартою кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 11 жовтня 2019 року. Сторону обвинувачення в цій справі представляла Діляра Ахметова. До відома, прокуратура АР Крим підозрює Діляру Аметова в державній зраді (ст. 111 КК України) та її участь в незаконному переслідуванні Едема Бекірова додаткове тому підтвердження”, — йдеться в повідомленні.

На даний момент Діляра Аметова не коментувала цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що суддя підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму Михайло Соболюк 8 серпня продовжив термін утримання в СІЗО кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 11 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, кримінальну справу стосовно Бекірова перенаправили з російського суду в Сімферополі в Красноперекопський районний суд.

31 липня він написав заяву про намір оголосити голодування і відмовитися від прийому ліків на випадок його етапування в Красноперекопськ.

Як повідомляв УНН, Європейський суд з прав людей 11 червня виніс рішення у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Зокрема, суд постановив терміново помістити його в лікарню.

Старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), відмовляється госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який міститься в сімферопольському СІЗО анексованого Криму.

Російська прокуратура Криму підтримала відмову ФСБ в госпіталізації Бекірова.