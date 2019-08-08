Обвинителя по делу Эдема Бекирова подозревают в госизмене - Прокуратура АРК
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Диляру Аметову, которая выступила представителем обвинения в суде против крымскотатарского активиста Эдема Бекирова Прокуратура АР Крым подозревает в государственной измене, сообщается в Telegram-канале ведомства, передает УНН.
“Сегодня (8 августа — ред) оккупационный „Верховный суд Республики Крым“ продлил срок содержания под стражей крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову до 11 октября 2019 года. Сторону обвинения в этом деле представляла Диляра Ахметова. К сведению, прокуратура АР Крым подозревает Диляру Аметова в государственной измене (ст. 111 УК Украины) и ее участие в незаконном преследовании Эдема Бекирова дополнительное тому подтверждение”, — говорится в сообщении.
На данный момент Диляра Аметова не комментировала эту информацию.
Ранее сообщалось, что судья подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма Михаил Соболюк 8 августа продлил срок содержания в СИЗО крымскотатарском активисту Эдему Бекирову до 11 октября 2019 года.
Напомним, уголовное дело в отношении Бекирова перенаправили с российского суда в Симферополе в Красноперекопский районный суд.
31 июля он написал заявление о намерении объявить голодовку и отказаться от приема лекарств на случай его этапирования в Красноперекопск.
Как сообщал УНН, Европейский суд по правам человека 11 июня вынес решение по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. В частности, суд постановил срочно поместить его в больницу.
Старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец, несмотря на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), отказывается госпитализировать крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который содержится в симферопольском СИЗО аннексированного Крыму.
Российская прокуратура Крыма поддержал отказ ФСБ в госпитализации Бекирова.