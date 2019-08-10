Я, і кожен з нас, представляємо кримськотатарський народ — Бекіров передав лист своїй дочці

“Сьогодні я отримала звістку з Крима. Мій батько на суді по продовженню варти передав через адвокатів лист. Кожен раз коли беру в руки його листи, дуже важко стримати сльози. Прошу Всевишнього щоб він дав мені можливість побачити і обійняти отца”, — написала дочка Едема Бекірова.

Нижче вона навела лист політв’язня Кремля:

“Дорогі мої, рідні, далекі і до глибини душі близькі знайомі і незнайомі — селям алейкум! Дякую Вам за підтримку!

Тільки завдяки Всевишньому і Вам, я знаходжу сили і витримую незаконне перебування в умовах СІЗО.

Більше 8-ми місяців чую сфабриковану справу стосовно себе. 8 місяців несправедливості, 8 місяців боротьби за виживання і боротьби з усіма хворобами, які ще додалися за стінками СІЗО”, — написав політв’язень Кремля Бекіров.

Він зазначив, що “любов до Криму, любов до Батьківщини, любов до народу і до сім’ї” ніколи не дасть йому зробити те, що суперечить його “принципам і принципам мого народу”.

“Ця любов перейшла до мене від батьків. У 1968 році, переїхавши до Криму (мені вже було 7 років) вони розповідали про страшну депортацію кримськотатарського народу 1944 року, про знущання, про труднощі і попереду ще у нас були довгі 23 роки (1991 р) боротьби кримськотатарського народу за своє право жити на батьківщині”, — розповів він.

Бекіров наголосив, що він ні в чому не винен.

“Я ні в чому не винен. Їм мене не зломити!”, — зазначив політв’язень, додавши, що витримає всі труднощі.

Він додав, що ще до свого арешту переживав за репресії РФ відносно інших кримських татар, зазначивши, що пишається кожним із них.

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“Я, і кожен з нас, представляємо кримськотатарський народ”, — написав Бекіров, додавши, що хоче, щоб “кримськотатарський народ залишався згуртованим”.

Нагадаємо, Діляру Аметову, яка виступила представником звинувачення в суді проти кримськотатарського активіста Едема Бекірова, Прокуратура АР Крим підозрює в державній зраді.

Нагадаємо, кримінальну справу стосовно Бекірова перенаправили з російського суду в Сімферополі в Красноперекопський районний суд.

31 липня він написав заяву про намір оголосити голодування і відмовитися від прийому ліків на випадок його етапування в Красноперекопськ.

Як повідомляв УНН, Європейський суд з прав людей 11 червня виніс рішення у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Зокрема, суд постановив терміново помістити його в лікарню.

Старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), відмовляється госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який міститься в сімферопольському СІЗО анексованого Криму.

Російська прокуратура Криму підтримала відмову ФСБ в госпіталізації Бекірова.