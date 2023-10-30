Я видел слезы на их глазах, а это значит, что мы до них достучались: Цаплиенко поделился впечатлениями от презентации "Абсолютное зло" в Словении

Детали

Идея фильма родилась в сотрудничестве с Офисом обмудсмена Украины, рассказал Цаплиенко.

"Мы говорили о том, что хотим в медийном плане сфокусировать внимание зрителя на российских преступлениях. А их, как вы знаете, немало. На конец февраля было зарегистрировано 82 тыс. уголовных производств по преступлениям рф. Сейчас их, конечно, еще больше. И это все превращается в статистику. Мы понимали, что хотим сфокусировать внимание зрителя на конкретных преступлениях, конкретных людях. Чтобы общество не теряло градус эмпатии и понимания того, что нужно делать.

Все это мы проговорили с Офисом омбудсмена.

Также нам очень сильно помогла Государственная пограничная служба. Организационно – их телестудия присоединилась к "1+1 медиа", и помогла нам сделать этот фильм", – рассказал он.

Важную роль в работе над фильмом сыграл Институт судебных экспертиз, продолжил Цаплиенко. Указанный Институт имеет уникальную доказательную базу в отношении оружия, которое россия использует против Украины, добавил он.

"С Институтом судебных экспертиз мы сотрудничаем давно (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз – ред.). Есть опыт работы в нескольких проектах. Дело в том, что этот Институт имеет уникальную доказательную базу в отношении оружия, используемого рф против Украины. Речь идет о ракетах всех типов. Они знают, что это за ракеты. У них есть доказательства того, где эти ракеты производятся, из каких запчастей состоят. Они знают о происхождении этих запчастей. То же касается беспилотников и другого оружия.

В фильме мы показали результаты использования оружия по мирным жителям Украины. Показали людей, кто несет за это ответственность. К примеру, дивизион подлодок Севастополя, обстреливавший Винницу, 52-й тяжелый бомбардировочный полк, который наносил удары по Кременчугу, и убил там 21 человека.

Так вот, специалисты Института судебных экспертиз очень детально, профессионально и качественно показали ракеты разных типов, запускаемых по Украине. В комплексе получился фильм, который имел большое влияние на просмотренную аудиторию. То есть, участие данного Института в подготовке фильма было сверхважным", - рассказал он.

"Абсолютное зло" не является художественным фильмом, говорит Цаплиенко. Это документальная работа, которая фиксирует действия агрессора, рассказывает о конкретных преступлениях и их исполнителях. В основу фильма легла информация, полученная от правоохранительных органов, из личных источников, от журналистов-расследователей.

"По моему глубокому убеждению, люди, совершавшие преступления, должны быть наказаны. Система, совершающая преступления против Украины, тоже должна быть наказана. Потому что, поверьте мне, безнаказанное зло возвращается всегда вдвое сильнее. Это историческое правило.

И мы должны сделать так, чтобы люди, совершавшие эти преступления, были наказаны и получили приговоры тем или иным способом. Приговоры правосудия и приговоры истории. Вот такой была задача нашего фильма», - добавил он.

Цаплиенко также поделился впечатлениями от презентации и показа фильма в Любляне. Кинолента привлекла внимание политических, военных и научных кругов Республики Словения, рассказал он.

"Когда мы завершили показ фильма, я просто посмотрел на реакцию людей. И понял, что им это нужно было видеть.

Для понимания фильм просматривали люди, прямо или косвенно влияющие на вопрос оказания помощи Украине. И военной, и гуманитарной, и политической. И это для нас очень важно сейчас, учитывая тенденции Европы. Учитывая, что в некоторых странах Европы пришли или приходят к власти люди, которые не очень заинтересованы в продлении помощи Украины. В то время как для нас это важно.

И потому мне было интересно посмотреть на реакцию этих людей – послов, дипломатов, представителей правительства Словении, представителей разведсообщества этой балканской страны. Я видел слезы на их глазах, а это значит, что мы до них достучались», – рассказал он.

К встрече онлайн присоединился также директор КНИИСЭ Александр Рувин. Показ фильма завершился многочисленными вопросами дипломатов соседних стран, вспоминает Цаплиенко. Представители Польши, Германии, Британии, Ирландии, Словении искренне интересовались ходом событий в Украине, добавил Цапилиенко.

«Мы планировали ограничиться короткой рубрикой «вопрос-ответ». Потому что перед показом фильма нас предупредили, что дипломаты такого уровня обычно не задают вопросов на подобных мероприятиях. Потому что каждый вопрос дипломата трактуется как официальный запрос их страны, как официальная позиция их страны. Поэтому они очень аккуратны.

После показа фильма мы получили много вопросов. Искренних вопросов о том, что происходит в Украине. Они хотели узнать нашу точку зрения, которой они доверяли.

Следовательно, порядок подобных мероприятий мы несколько сломали. И это очень хорошо для нас», – рассказал он.

Фильм вышел на украинском, английском и русском языках. Посмотреть фильм можно по ссылке:

https://m.youtube.com/watch?v=UUp1SM81aPU&%3Bfeature=youtu.be

https://m.youtube.com/watch?v=u2ul3WEze-A&feature=youtu.be

https://m.youtube.com/watch?v=eyrr9gLiBrM&feature=youtu.be