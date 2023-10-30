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Я бачив сльози на їхніх очах, а це означає, що ми до них достукалися: Цаплієнко поділився враженнями від презентації "Абсолютне зло" у Словенії

Київ • УНН

 • 325713 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У четвер, 26 жовтня, в приміщенні Представництва Європейської комісії в Любляні (Словенія) відбулася презентація та показ фільму “Абсолютне зло”. Це — документальний фільм про злочини російських окупантів відомого українського військового кореспондента Андрія Цаплієнка. Про те, як зародилася ідея створити фільм, головний задум кінострічки і дотичних до реалізації проєкту Цаплієнко розповів у коментарі УНН.

Я бачив сльози на їхніх очах, а це означає, що ми до них достукалися: Цаплієнко поділився враженнями від презентації "Абсолютне зло" у Словенії

Деталі

Ідея фільму народилася у співпраці з Офісом обмудсмена України, розповів Цаплієнко.

“Ми говорили про те, що хочемо в медійному плані сфокусувати увагу глядача на російських злочинах. А їх, як ви знаєте, чимало. На кінець лютого було зареєстровано 82 тис. кримінальних проваджень щодо злочинів рф. Зараз їх, звісна річ, ще більше. І це все перетворюється на статистику. Тож ми розуміли, що хочемо сфокусувати увагу глядача на конкретних злочинах, конкретних людях. Щоб суспільство не втрачало градус емпатії і розуміння того, що треба робити.

Все це ми проговорили з Офісом омбудсмена.

Також, нам дуже сильно допомогла Державна прикордонна служба. Організаційно — їхня телестудія долучилася до „1 +1 медіа“, і допомогла нам зробити цей фільм”, — розповів він.

Важливу роль у роботі над кінострічкою відіграв Інститут судових експертиз, продовжив Цаплієнко. Вказаний Інститут має унікальну доказову базу стосовно зброї, яку рф використовує проти України, додав він.

“З Інститутом судових експертиз ми співпрацюємо давно ( Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, — ред.). Маємо досвід роботи в кількох проєктах. Річ у тім, що цей Інститут має унікальну доказову базу стосовно зброї, яку рф використовує проти України. Ідеться про ракети всіх типів. Вони знають, що це за ракети. В них є докази того, де ці ракети виробляються, з яких запчастин складаються. Вони знають походження цих запчастин. Те ж саме стосується безпілотників і іншої зброї.

У фільмі ми показали результати використання зброї по мирних жителях України. Показали людей, хто несе за це відповідальність. До прикладу, дивізіон підводних човнів Севастополя, який обстрілював Вінницю, 52-й важкий бомбардувальний полк, який завдавав удари по Кременчуку, і вбив там 21 людину.

Так от, фахівці Інституту судових експертиз дуже детально, фахово і якісно показали ракети різних типів, які запускаються по Україні. У комплексі вийшов фільм, який мав великий вплив аудиторію, що його переглянула. Тобто, участь даного Інституту у підготовці фільму була надважливою”, — розповів він.

“Абсолютне зло” не є художнім фільмом, каже Цаплієнко. Це — документальна робота, яка фіксує дії агресора, розповідає про конкретні злочини і та їх виконавців. В основу фільму лягла інформація, отримана від правоохоронних органів, з особистих джерел, від журналістів-розслідувачів.

“На моє глибоке переконання, люди, які скоювали злочини, мають бути покарані. Система, яка скоює злочини проти України, теж має бути покарана. Тому що, повірте мені, непокаране зло повертається завжди вдвічі сильніше. Це історичне правило.

І ми маємо зробити так, щоб люди, які скоювали ці злочини, були покарані і отримали вироки в той чи інший спосіб. Вироки правосуддя і вироки історії. От таким було завдання нашого фільму”, — додав він.

Також Цаплієнко поділився враженнями від презентації та показу фільму у Любляні. Кінострічка привернула увагу політичних, військових та наукових кіл Республіки Словенія, розповів він.

“Коли ми завершили показ фільму, я просто подивився на реакцію людей. І зрозумів, що їм це треба було це бачити.
Для розуміння, фільм переглядали люди, які прямо чи опосередковано впливають на питання надання допомоги Україні. І воєнної, і гуманітарної, і політичної. І це для нас дуже важливо зараз, враховуючи тенденції в Європі. Враховуючи те, що в деяких країнах Європи прийшли або приходять до влади люди, які не дуже зацікавлені в продовженні допомоги України. Тоді як для нас це важливо.

І тому мені було цікаво подивитися на реакцію цих людей — послів, дипломатів, представників уряду Словенії, представників розвідспільноти цієї балканської країни. Я бачив сльози на їхніх очах, а це означає, що ми до них достукалися”, — розповів він.

До зустрічі онлайн долучився також директор КНДІСЕ Олександр Рувін. Показ фільму завершився численними запитаннями з боку дипломатів сусідніх країн, згадує Цаплієнко. Представники Польщі, Німеччини, Британії, Ірландії, Словенії щиро цікавилися перебігом подій в Україні, додав Цапілієнко.

“Ми планували обмежитися короткою рубрикою „запитання-відповіді“. Тому що перед показом фільму нас попередили, що зазвичай дипломати такого рівня не задають запитань на подібних заходах. Тому що кожне запитання дипломата трактується як офіційний запит від їхньої країни, як офіційна позиція їхньої країни. Тому вони дуже обережні.

Натомість, після показу фільму ми отримали багато запитань. Щирих запитань про те, що відбувається в Україні. Вони хотіли дізнатися нашу точку зору, якій вони довіряли.

Відтак, порядок подібних заходів ми дещо зламали. І це дуже добре для нас”, — розповів він.

Фільм вийшов українською, англійською та російською мовами. Переглянути фільм можна за посиланням:

https://m.youtube.com/watch?v=UUp1SM81aPU&%3Bfeature=youtu.be

https://m.youtube.com/watch?v=u2ul3WEze-A&feature=youtu.be

https://m.youtube.com/watch?v=eyrr9gLiBrM&feature=youtu.be

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