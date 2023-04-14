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Xiaomi выразила протест из-за внесения ее в перечень международных спонсоров войны

Xiaomi выразила протест из-за внесения ее в перечень международных спонсоров войны

Киев • УНН

 • 751573 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Китайская корпорация Xiaomi Corporation заявила, что категорически отвергает обвинения Национального агентства Украины по предотвращению коррупции в том, что является международным спонсором войны, передает УНН.

Цитата

«Мы категорически против обвинений Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК) в том, что мы являемся «международным спонсором войны». Мы не поддерживаем никаких военных действий. Мы полностью поддерживаем мир во всем мире. Наша миссия — сделать жизнь людей в мире лучше благодаря инновационным технологиям», - говориться в заявлении на сайте.

Xiaomi заявляет, что занимается производством бытовой электроники, предлагающая продукты исключительно для гражданского и коммерческого использования и соблюдает все законы и правила во всех юрисдикциях, где работает.

Дополнение

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны.

Напомним

НАПК уже внесло 21 компанию в перечень международных спонсоров войны. Все включенные в перечень компании вносятся в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

Таким образом, сотрудничество с подобными компаниями становится рискованным и нежелательным для любого на международном рынке, что защищает международный финансовый сектор от спонсоров российской войны.

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