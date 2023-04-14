Xiaomi висловила протест через внесення її до переліку міжнародних спонсорів війни

Цитата

«Ми категорично проти звинувачень Національного агентства України щодо запобігання корупції (НАЗК) у тому, що ми є «міжнародним спонсором війни». Ми не підтримуємо жодних воєнних дій. Ми повністю підтримуємо мир у всьому світі. Наша місія - зробити життя людей у світі кращим завдяки інноваційним технологіям», - ідеться у заяві на сайті.

Xiaomi заявляє, що займається виробництвом побутової електроніки, що пропонує продукти виключно для цивільного та комерційного використання та дотримується всіх законів та правил у всіх юрисдикціях, де працює.

Доповнення

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни.

Нагадаємо

НАЗК вже внесло 21 компанію до переліку міжнародних спонсорів війни. Усі включені до переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

Таким чином співпраця з подібними компаніями стає ризикованою та небажаною для будь-кого на міжнародному ринку, що захищає міжнародний фінансовий сектор від спонсорів російської війни.