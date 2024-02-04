WSJ: Украина пытается изготовить миллион ударных дронов

Украина намерена увеличить в 2024 году до 1 млн единиц производство FPV-дронов в небольших секретных мастерских по всей территории страны. Причиной стало отсутствие финансирования оборонных нужд со стороны США, а также нехватка и дороговизна артиллерийских и ракетных систем. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что таким образом Украина пытается компенсировать недостаток боеприпасов, образовавшийся из-за отсутствия военной помощи от США. Речь идет о создании "миллионной армии взрывоопасных дронов с функцией FPV".

В статье отмечается, что сегодня Украина не способна производить артиллерийские и ракетные системы в необходимых для нее больших масштабах. На это понадобятся годы и миллиарды долларов.

Зато можно производить беспилотники, которые можно собрать из деталей, доступных на коммерческом рынке и которые стоят несколько сотен долларов каждый. Поэтому по всей Украине появляются самодельные заводы, которые ежемесячно выпускают тысячи FPV-беспилотников. говорится в материале

Одно такое предприятие, на каждом из которых работают около 20 человек, способно ежемесячно изготавливать около 3000 FPV-дронов. А в ближайшее время производство планируется увеличить до 10 тысяч беспилотников в месяц.

Производство новых боеприпасов будет быстрее и больше - Минобороны