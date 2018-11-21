WSJ: Телеведущая Мегин Келли при увольнении с NBC получит больше 30 млн долларов США

По данным издания, Келли завершает переговоры с американским телекоммуникационным конгломератом Comcast, в структуру которого входит NBC. Договоренность об условиях освобождения Келли будет подписана на следующей неделе. Как уточнили источники издания, сторонам осталось согласовать ряд вопросов, которые “не затрагивают финансы”.

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Трехлетний трудовой контракт телеведущей вступил в силу в середине прошлого года. По данным издания, журналистке положено в целом 69 млн долларов. Условия расторжения контракта обязывают работодателя заплатить Келли больше 30 млн долларов.

Как ранее информировал УНН, американскую телеведущую Мегин Келли, которая брала интервью у Владимира Путина, освободили из NBC News после того как во время своего шоу она затронула тему политкорректности. Обсуждая с гостями костюмы на Хэллоуин, Келли удивилась тому, что использование “блекфейса” (с англ. “Черное лицо”, гримирование не чернокожими людьми своих лиц черной краской, чтобы изобразить чернокожего — прим. УНН) считается расистским, и “ничего такого в этом нет ”. Кроме того, Келли отпустила еще несколько подобных ремарок, что вызвало недовольство у многих зрителей и руководства NBC.

Многие представители общественности и пользователи соцсетей после этого обрушились на Келли с критикой, обвинив её в расизме. Руководство канала также осудило слова ведущей.

Следует отметить, что “блекфейс” представляет собой довольно старую часть американской массовой культуры. Корни этого явления уходят буффонады начале XIX века, откуда потом “блекфейс” перешел в голливудский кинематограф.

Чернокожие актеры не снимались в кино до середины XX века, их всегда изображали белые. Обычно загримированные под чернокожих персонажи были комическими и выражали различные расистские стереотипы. Борьба с “блекфейсом” в США была начата афроамериканцами еще во времена Мартина Лютера Кинга, и продолжается до сих пор.

На следующий же день после своих слов Меган Келли принесла извинения в эфире канала, но NBC посчитал “неуместным” свое дальнейшее сотрудничество с журналисткой.