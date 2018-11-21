WSJ: Телеведущая Мегин Келли при увольнении с NBC получит больше 30 млн долларов США

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106441 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113054 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150472 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144972 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136692 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128331 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171497 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118098 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141657 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145411 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вице-президент США пожаловался на преследование проукраинскими протестующими

Вице-президент США пожаловался на преследование проукраинскими протестующими

8 марта, 22:47 • 19940 просмотра
Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

9 марта, 00:41 • 33296 просмотра
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 31446 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

9 марта, 01:52 • 104892 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

04:35 • 22063 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 135848 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 171494 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 180683 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 191541 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 249000 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 150467 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 103849 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 108229 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110585 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 109999 просмотра
Актуальное
WSJ: Телеведущая Мегин Келли при увольнении с NBC получит больше 30 млн долларов США

WSJ: Телеведущая Мегин Келли при увольнении с NBC получит больше 30 млн долларов США

Киев  •  УНН

 • 13517 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Американская журналистка Мегин Келли, которая брала интервью у ряда мировых лидеров, в том числе у президента России Владимира Путина, освободится из телекомпании NBC и получит от работодателя больше 30 млн долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, Келли завершает переговоры с американским телекоммуникационным конгломератом Comcast, в структуру которого входит NBC. Договоренность об условиях освобождения Келли будет подписана на следующей неделе. Как уточнили источники издания, сторонам осталось согласовать ряд вопросов, которые “не затрагивают финансы”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создатели “Симпсонов” могут убрать одного из персонажей из-за обвинений в расизме

Трехлетний трудовой контракт телеведущей вступил в силу в середине прошлого года. По данным издания, журналистке положено в целом 69 млн долларов. Условия расторжения контракта обязывают работодателя заплатить Келли больше 30 млн долларов.

Как ранее информировал УНН, американскую телеведущую Мегин Келли, которая брала интервью у Владимира Путина, освободили из NBC News после того как во время своего шоу она затронула тему политкорректности. Обсуждая с гостями костюмы на Хэллоуин, Келли удивилась тому, что использование “блекфейса” (с англ. “Черное лицо”, гримирование не чернокожими людьми своих лиц черной краской, чтобы изобразить чернокожего — прим. УНН) считается расистским, и “ничего такого в этом нет ”. Кроме того, Келли отпустила еще несколько подобных ремарок, что вызвало недовольство у многих зрителей и руководства NBC.

Многие представители общественности и пользователи соцсетей после этого обрушились на Келли с критикой, обвинив её в расизме. Руководство канала также осудило слова ведущей.

Следует отметить, что “блекфейс” представляет собой довольно старую часть американской массовой культуры. Корни этого явления уходят буффонады начале XIX века, откуда потом “блекфейс” перешел в голливудский кинематограф.

Чернокожие актеры не снимались в кино до середины XX века, их всегда изображали белые. Обычно загримированные под чернокожих персонажи были комическими и выражали различные расистские стереотипы. Борьба с “блекфейсом” в США была начата афроамериканцами еще во времена Мартина Лютера Кинга, и продолжается до сих пор.

На следующий же день после своих слов Меган Келли принесла извинения в эфире канала, но NBC посчитал “неуместным” свое дальнейшее сотрудничество с журналисткой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы