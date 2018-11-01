Американську телеведучу Мегін Келлі, яка брала інтерв’ю у Володимира Путіна, звільнили із NBC News

За даними газети, Келлі звільнили, після того як під час свого шоу вона торкнулася теми політкоректності. Обговорюючи із гостями костюми на Хеллоуїн, Келлі здивувалася тому, що використання “блекфейсу” (з англ. “чорне обличчя”, гримування не-чорношкірими людьми своїх облич чорною фарбою, щоб зобразити чорношкірого — прим. УНН) вважається расистським, і “нічого такого в цьому немає ”. Крім того, Келлі відпустила ще кілька подібних ремарок, що викликало невдоволення у багатьох глядачів і керівництва NBC.



Слід зазначити, що “блекфейс” являє собою досить стару частину американської масової культури. Коріння цього явища сягають буфонади початку XIX століття, звідки потім “блекфейс” перейшов у голлівудський кінематограф.

Чорношкірі актори не знімалися в кіно до середини XX століття, їх завжди зображували білі. Зазвичай загримовані під чорношкірих персонажі були комічними і висловлювали різні расистські стереотипи. Боротьба з “блекфейсом” у США була розпочата афроамериканцями ще за часів Мартіна Лютера Кінга, і триває досі.

На наступний же день після своїх слів Меган Келлі принесла вибачення в ефірі каналу, але NBC порахував “недоречним” свою подальшу співпрацю з журналісткою. При цьому представники каналу від будь-яких коментарів із приводу цього скандалу відмовилися.

Пізніше, згідно з повідомленням видання The Wrap, співголова 21st Century Fox Лаклан Мердок, син медіамагната Руперта Мердока, відмовився повернути на Fox News звільнену журналістку Мегін Келлі.

За словами Мердока-молодшого, він сам є “великим фанатом” Меган і не хотів, щоб вона покидала телеканал. При цьому він підкреслив, що йому дуже подобається нинішня команда телеканалу, і він не хотів би вносити туди ніяких змін.

Лаклан Мердок зазначив, що Келлі дуже талановита, і висловив надію на те, що вона ще повернеться на роботу в ЗМІ.

Як раніше інформував УНН, Мегін Келлі двічі брала інтерв’ю у президента Росії Володимира Путіна. У червні 2017 року була модератором пленарного засідання Петербурзького міжнародного економічного форуму за участю президента Росії Володимира Путіна. Після форуму Келлі взяла у нього ексклюзивне інтерв'ю для телеканалу NBC News, що стало для неї першим у роботі на цьому каналі. Другий раз Путін відповів на питання Мегін Келлі 1 березня в Кремлі та 2 березня 2018 року в Калінінграді.