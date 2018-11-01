Американскую телеведущую Мегин Келли, бравшую интервью у Владимира Путина, уволили из NBC News

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108199 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116077 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154415 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147784 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138064 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128979 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173621 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118136 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141688 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 46344 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

9 марта, 01:52 • 107290 просмотра
Ермак и советник премьер-министра Британии обсудили мирный план, военную и финансовую поддержку Украины

Ермак и советник премьер-министра Британии обсудили мирный план, военную и финансовую поддержку Украины

9 марта, 02:19 • 22099 просмотра
В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

9 марта, 02:50 • 36023 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

9 марта, 04:35 • 38875 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 137786 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 173619 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 182278 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 193087 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 250482 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 154408 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 104706 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 109043 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 111254 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 110618 просмотра
Актуальное
Американскую телеведущую Мегин Келли, бравшую интервью у Владимира Путина, уволили из NBC News

Американскую телеведущую Мегин Келли, бравшую интервью у Владимира Путина, уволили из NBC News

Киев  •  УНН

 • 15416 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Американскую телеведущую Мегин Келли, которая брала интервью у Владимира Путина, уволили из NBC News из-за расистского, по мнению телеканала, комментария журналистки в эфире её передачи. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источники, передает УНН.

По данным газеты, Келли освободили, после того как во время своего шоу она затронула тему политкорректности. Обсуждая с гостями костюмы на Хэллоуин, Келли удивилась тому, что использование “блекфейса” (с англ. “Черное лицо”, гримирование не-чернокожими людьми своих лиц черной краской, чтобы изобразить чернокожего — прим. УНН) считается расистским, и “ничего такого в этом нет”. Кроме того, Келли отпустила еще несколько подобных ремарок, что вызвало недовольство у многих зрителей и руководства NBC.

Следует отметить, что “блекфейс” представляет собой довольно старую часть американской массовой культуры. Корни этого явления уходят буффонады начала XIX века, откуда потом “блекфейс” перешёл в голливудский кинематограф.

Чернокожие актеры не снимались в кино до середины XX века, и их постоянно изображали белые. Обычно загримированные под чернокожих персонажи были комическими и выражали различные расистские стереотипы. Борьба с “блекфейсом” в США была начата афроамериканцами ещё во времена Мартина Лютера Кинга, и продолжается до сих пор.

На следующий же день после своих слов Мегин Келли принесла извинения в эфире канала, но NBC посчитал “неуместным” свое дальнейшее сотрудничество с журналисткой. При этом представители канала от каких-либо комментариев по поводу этого скандала отказались.

Позже, согласно сообщению издания The Wrap, сопредседатель 21st Century Fox Лаклан Мердок, сын медиамагната Руперта Мердока, отказался вернуть на Fox News уволенную журналистку Мегин Келли.

По словам Мердока-младшего, он сам является “большим фанатом” Мегин и не хотел, чтобы она покидала телеканал. При этом он подчеркнул, что ему очень нравится нынешняя команда телеканала, и он не хотел бы вносить туда никаких изменений.

Лаклан Мердок отметил, что Келли очень талантливая, и выразил надежду на то, что она еще вернется на работу в СМИ.

Как ранее информировал УНН, Мегин Келли дважды брала интервью у президента России Владимира Путина. В июне 2017 года была модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина. После форума Келли взяла у него эксклюзивное интервью для телеканала NBC News, что стало для нее первым в работе на этом канале. Второй раз Путин ответил на вопросы Мегино Келли 1 марта в Кремле и 2 марта 2018 года в Калининграде.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы