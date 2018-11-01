Американскую телеведущую Мегин Келли, бравшую интервью у Владимира Путина, уволили из NBC News

По данным газеты, Келли освободили, после того как во время своего шоу она затронула тему политкорректности. Обсуждая с гостями костюмы на Хэллоуин, Келли удивилась тому, что использование “блекфейса” (с англ. “Черное лицо”, гримирование не-чернокожими людьми своих лиц черной краской, чтобы изобразить чернокожего — прим. УНН) считается расистским, и “ничего такого в этом нет”. Кроме того, Келли отпустила еще несколько подобных ремарок, что вызвало недовольство у многих зрителей и руководства NBC.



Следует отметить, что “блекфейс” представляет собой довольно старую часть американской массовой культуры. Корни этого явления уходят буффонады начала XIX века, откуда потом “блекфейс” перешёл в голливудский кинематограф.

Чернокожие актеры не снимались в кино до середины XX века, и их постоянно изображали белые. Обычно загримированные под чернокожих персонажи были комическими и выражали различные расистские стереотипы. Борьба с “блекфейсом” в США была начата афроамериканцами ещё во времена Мартина Лютера Кинга, и продолжается до сих пор.

На следующий же день после своих слов Мегин Келли принесла извинения в эфире канала, но NBC посчитал “неуместным” свое дальнейшее сотрудничество с журналисткой. При этом представители канала от каких-либо комментариев по поводу этого скандала отказались.

Позже, согласно сообщению издания The Wrap, сопредседатель 21st Century Fox Лаклан Мердок, сын медиамагната Руперта Мердока, отказался вернуть на Fox News уволенную журналистку Мегин Келли.

По словам Мердока-младшего, он сам является “большим фанатом” Мегин и не хотел, чтобы она покидала телеканал. При этом он подчеркнул, что ему очень нравится нынешняя команда телеканала, и он не хотел бы вносить туда никаких изменений.

Лаклан Мердок отметил, что Келли очень талантливая, и выразил надежду на то, что она еще вернется на работу в СМИ.

Как ранее информировал УНН, Мегин Келли дважды брала интервью у президента России Владимира Путина. В июне 2017 года была модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина. После форума Келли взяла у него эксклюзивное интервью для телеканала NBC News, что стало для нее первым в работе на этом канале. Второй раз Путин ответил на вопросы Мегино Келли 1 марта в Кремле и 2 марта 2018 года в Калининграде.