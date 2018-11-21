WSJ: Телеведуча Мегін Келлі при звільненні з NBC отримає більше 30 млн доларів США

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Американська журналістка Мегін Келлі, яка брала інтерв'ю у ряду світових лідерів, у тому числі у президента Росії Володимира Путіна, звільниться з телекомпанії NBC та отримає від роботодавця більше 30 млн доларів США. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Wall Street Journal.