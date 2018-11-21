WSJ: Телеведуча Мегін Келлі при звільненні з NBC отримає більше 30 млн доларів США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Американська журналістка Мегін Келлі, яка брала інтерв'ю у ряду світових лідерів, у тому числі у президента Росії Володимира Путіна, звільниться з телекомпанії NBC та отримає від роботодавця більше 30 млн доларів США. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Wall Street Journal.
За даними видання, Келлі завершує переговори з американським телекомунікаційним конгломератом Comcast, у структуру якого входить NBC. Домовленість про умови звільнення Келлі буде підписана наступного тижня. Як уточнили джерела видання, сторонам залишилося узгодити ряд питань, які “не зачіпають фінанси”.
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Трирічний трудовий контракт телеведучої вступив у силу в середині минулого року. За даними видання, журналістці належало в цілому 69 млн доларів. Умови розірвання контракту зобов’язують роботодавця заплатити Келлі більше 30 млн доларів.
Як раніше інформував УНН, американську телеведучу Мегін Келлі, яка брала інтерв’ю у Володимира Путіна, звільнили із NBC News після того як під час свого шоу вона торкнулася теми політкоректності. Обговорюючи із гостями костюми на Хеллоуїн, Келлі здивувалася тому, що використання “блекфейсу” (з англ. “чорне обличчя”, гримування не-чорношкірими людьми своїх облич чорною фарбою, щоб зобразити чорношкірого — прим. УНН) вважається расистським, і “нічого такого в цьому немає ”. Крім того, Келлі відпустила ще кілька подібних ремарок, що викликало невдоволення у багатьох глядачів і керівництва NBC.
Багато представників громадськості та користувачі соцмереж після цього обрушилися на Келлі з критикою, звинувативши її у расизмі. Керівництво каналу також засудило слова ведучої.
Слід зазначити, що “блекфейс” являє собою досить стару частину американської масової культури. Коріння цього явища сягають буфонади початку XIX століття, звідки потім “блекфейс” перейшов у голлівудський кінематограф.
Чорношкірі актори не знімалися в кіно до середини XX століття, їх завжди зображували білі. Зазвичай загримовані під чорношкірих персонажі були комічними і висловлювали різні расистські стереотипи. Боротьба з “блекфейсом” у США була розпочата афроамериканцями ще за часів Мартіна Лютера Кінга, і триває досі.
На наступний же день після своїх слів Меган Келлі принесла вибачення в ефірі каналу, але NBC порахував “недоречним” свою подальшу співпрацю з журналісткою.