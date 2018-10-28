Творці "Сімпсонів" можуть прибрати одного з персонажів через звинувачення в расизмі

ukru
Ексклюзив
15:27 • 33877 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 67492 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 119907 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 104456 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 97014 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 109988 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 128332 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74345 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82581 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 165055 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.7 м/с
70 %
752 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 64386 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 113479 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 91049 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 70996 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 69143 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 119899 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 128328 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 165053 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 508880 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 588600 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 9591 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 11871 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 23237 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 54016 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 58012 перегляди
Актуальне
Творці "Сімпсонів" можуть прибрати одного з персонажів через звинувачення в расизмі

Творці "Сімпсонів" можуть прибрати одного з персонажів через звинувачення в расизмі

Київ • УНН

 • 12882 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Творці мультиплікаційного серіалу “Сімпсони” (The Simpsons, виходить з 1989 року) можуть прибрати одного з персонажів, власника магазину індійського походження Апу Нахасапімапетілона, через звинувачення в расизмі. Про це повідомив портал IndieWire з посиланням на продюсера Аді Шанкара, повідомляє УНН з посиланням також на видання IGN.

Раніше Шанкар проводив конкурс серед шанувальників серіалу, яким було запропоновано придумати, як змінити персонажа Апу, якого неодноразово критикували за недостовірне зображення американців індійського походження. Зокрема, персонаж говорить із сильним індійським акцентом. Шанкар отримав кілька сотень сценаріїв з варіантами трансформації для Апу і вибрав переможця, проте пізніше йому стало відомо, що творці “Сімпсонів” мають намір просто прибрати персонаж з серіалу. “Вони збираються зовсім прибрати його, щоб позбутися протиріч”, — розповів порталу продюсер, вказавши, що дізнався про це від джерел, зайнятих у виробництві серіалу.

Персонаж “Сімпсонів” часто викликав обговорення і суперечки на соціокультурні теми в США. У 2017 році комедійний актор Харі Кондаболу випустив документальний фільм “Проблема Апу” (The Problem with Apu), в якому розбираються стереотипи і негативні переконання про людей індійського та південноазіатського походження.

“Сімпсони” — найтриваліший мультсеріал в історії американського телебачення: він йде вже 29 сезонів, і зараз запланований його випуск щонайменше ще на один. Перша міні-серія була показана в “Шоу Трейсі Ульман” 19 квітня 1987 року, а демонстрація повноцінних епізодів розпочалася 17 грудня 1989 року на каналі Fox. “Сімпсони” відомі телеглядачам більш ніж в 100 країнах. Журнал Time в 1998 році назвав його найкращим телевізійним серіалом XX століття.

Нагадуємо, у новому епізоді мультсеріалу “Сімпсони” Трамп назвав Путіна “лисим фашистом”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КультураНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.80
Brent
$72.38
Bitcoin
$88,049.20
S&P 500
$5,754.30
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,043.76
Ethereum
$2,079.10