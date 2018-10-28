Творці "Сімпсонів" можуть прибрати одного з персонажів через звинувачення в расизмі

Раніше Шанкар проводив конкурс серед шанувальників серіалу, яким було запропоновано придумати, як змінити персонажа Апу, якого неодноразово критикували за недостовірне зображення американців індійського походження. Зокрема, персонаж говорить із сильним індійським акцентом. Шанкар отримав кілька сотень сценаріїв з варіантами трансформації для Апу і вибрав переможця, проте пізніше йому стало відомо, що творці “Сімпсонів” мають намір просто прибрати персонаж з серіалу. “Вони збираються зовсім прибрати його, щоб позбутися протиріч”, — розповів порталу продюсер, вказавши, що дізнався про це від джерел, зайнятих у виробництві серіалу.

Персонаж “Сімпсонів” часто викликав обговорення і суперечки на соціокультурні теми в США. У 2017 році комедійний актор Харі Кондаболу випустив документальний фільм “Проблема Апу” (The Problem with Apu), в якому розбираються стереотипи і негативні переконання про людей індійського та південноазіатського походження.

“Сімпсони” — найтриваліший мультсеріал в історії американського телебачення: він йде вже 29 сезонів, і зараз запланований його випуск щонайменше ще на один. Перша міні-серія була показана в “Шоу Трейсі Ульман” 19 квітня 1987 року, а демонстрація повноцінних епізодів розпочалася 17 грудня 1989 року на каналі Fox. “Сімпсони” відомі телеглядачам більш ніж в 100 країнах. Журнал Time в 1998 році назвав його найкращим телевізійним серіалом XX століття.

Нагадуємо, у новому епізоді мультсеріалу “Сімпсони” Трамп назвав Путіна “лисим фашистом”.