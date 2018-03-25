У новому епізоді мультсеріалу "Сімпсони" Трамп назвав Путіна "лисим фашистом"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Мультиплікаційний серіал “Сімпсони” в черговий раз іронізував над президентом США Дональдом Трампом в серії “Історія про двох Трампів” 29 сезону. Про це повідомляє УНН з посиланням на британське видання The Independent.
Згідно з сюжетом епізоду, Трамп відчуває великі проблеми зі співробітниками Білого дому та своєю дружиною Меланією. В один з моментів серії він опиняється на самоті, і його оточують газети із заголовками “Путін (Володимир, президент Росії) призначив себе секретарем безпеки США”, “Ким Чен Ин (лідер КНДР) візьме участь в новому епізоді телешоу „Учень“ (телешоу Трампа, в якому дві команди виконують бізнес-завдання)”, “Трамп твітнув справжній факт помилково”.
Після цього Трамп підходить до дзеркала та каже: “Я повинен бути чесний з собою. Хоч раз в моєму житті. Я не на сто відсотків послідовний”.
Після цього він починає каятися у своїх вчинках, в тому числі махінаціях з податками і зрадах своїй дружині. Зокрема, він дзвонить Путіну і каже, що він “крихітний, лисий фашист”.
Однак, за сюжетом, низка відвертостей американського президента нічого не змінює.
Як повідомляв УНН, поліція використала прийом з мультфільму “Сімпсони” для затримання злочинців.