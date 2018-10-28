Создатели "Симпсонов" могут убрать одного из персонажей из-за обвинений в расизме
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Создатели мультипликационного сериала “Симпсоны” (The Simpsons, выходит с 1989 года) могут убрать одного из персонажей, владельца магазина индийского происхождения Апу Нахасапимапетилона, из-за обвинений в расизме. Об этом сообщил портал IndieWire со ссылкой на продюсера Ади Шанкара, сообщает УНН со ссылкой также на издание IGN.
Ранее Шанкар проводил конкурс среди поклонников сериала, которым было предложено придумать, как поменять персонаж Апу, которого неоднократно критиковали за недостоверное изображение американцев индийского происхождения. В частности, персонаж говорит с сильным индийским акцентом. Шанкар получил несколько сотен сценариев с вариантами трансформации для Апу и выбрал победителя, однако позднее ему стало известно, что создатели “Симпсонов” намерены просто убрать персонаж из сериала. “Они собираются совсем убрать его, чтобы избавиться от противоречий”, — рассказал порталу продюсер, указав, что узнал об этом от источников, занятых в производстве сериала.
Персонаж “Симпсонов” часто вызывал обсуждения и споры на социокультурные темы в США. В 2017 году комедийный актер Хари Кондаболу выпустил документальный фильм “Проблема Апу” (The Problem with Apu), в котором разбираются стереотипы и негативные убеждения о людях индийского и южноазиатского происхождения.
“Симпсоны” — самый продолжительный мультсериал в истории американского телевидения: он идет уже 29 сезонов, и сейчас запланирован его выпуск по меньшей мере еще на один. Первая мини-серия была показана в “Шоу Трейси Ульман” 19 апреля 1987 года, а демонстрация полноценных эпизодов началась 17 декабря 1989 года на канале Fox. “Симпсоны” известны телезрителям более чем в 100 странах. Журнал Time в 1998 году назвал его лучшим телевизионным сериалом XX века.
Напоминаем, в новом эпизоде мультсериала “Симпсоны” Трамп назвал Путина “лысым фашистом”.