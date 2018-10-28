Создатели "Симпсонов" могут убрать одного из персонажей из-за обвинений в расизме

Ранее Шанкар проводил конкурс среди поклонников сериала, которым было предложено придумать, как поменять персонаж Апу, которого неоднократно критиковали за недостоверное изображение американцев индийского происхождения. В частности, персонаж говорит с сильным индийским акцентом. Шанкар получил несколько сотен сценариев с вариантами трансформации для Апу и выбрал победителя, однако позднее ему стало известно, что создатели “Симпсонов” намерены просто убрать персонаж из сериала. “Они собираются совсем убрать его, чтобы избавиться от противоречий”, — рассказал порталу продюсер, указав, что узнал об этом от источников, занятых в производстве сериала.

Персонаж “Симпсонов” часто вызывал обсуждения и споры на социокультурные темы в США. В 2017 году комедийный актер Хари Кондаболу выпустил документальный фильм “Проблема Апу” (The Problem with Apu), в котором разбираются стереотипы и негативные убеждения о людях индийского и южноазиатского происхождения.

“Симпсоны” — самый продолжительный мультсериал в истории американского телевидения: он идет уже 29 сезонов, и сейчас запланирован его выпуск по меньшей мере еще на один. Первая мини-серия была показана в “Шоу Трейси Ульман” 19 апреля 1987 года, а демонстрация полноценных эпизодов началась 17 декабря 1989 года на канале Fox. “Симпсоны” известны телезрителям более чем в 100 странах. Журнал Time в 1998 году назвал его лучшим телевизионным сериалом XX века.

Напоминаем, в новом эпизоде мультсериала “Симпсоны” Трамп назвал Путина “лысым фашистом”.