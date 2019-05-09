WSJ: стало известно, почему Китай сорвал торговые переговоры с США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
По словам источников издания, "Пекин интерпретировал недавние заявления и действия президента Трампа как свидетельство того, что США готовы к уступкам". Власти Китая полагали, что США могут "пойти на компромисс".
Источники отметили, что речь шла, в частности, о заявлениях Трампа о необходимости понизить базовую процентную ставку в США.
По утверждению издания, в Пекине расценили это как "свидетельство того, что президент считает экономику США менее стабильной, нежели он утверждал".
Власти Китая якобы "были воодушевлены" заявлениями Трампа о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является его другом, а также положительными отзывами американского лидера о вице-премьере Госсовета КНР Лю Хэ.
Консультации по торговым вопросам между США и Китаем должны продолжиться на этой неделе.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "сорвал сделку" на торговых переговорах с Вашингтоном.