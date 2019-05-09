WSJ: стало известно, почему Китай сорвал торговые переговоры с США

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100530 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104884 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107684 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108958 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134620 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113891 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139304 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144870 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130285 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130334 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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WSJ: стало известно, почему Китай сорвал торговые переговоры с США

WSJ: стало известно, почему Китай сорвал торговые переговоры с США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам источников издания, "Пекин интерпретировал недавние заявления и действия президента Трампа как свидетельство того, что США готовы к уступкам". Власти Китая полагали, что США могут "пойти на компромисс".

Источники отметили, что речь шла, в частности, о заявлениях Трампа о необходимости понизить базовую процентную ставку в США.

По утверждению издания, в Пекине расценили это как "свидетельство того, что президент считает экономику США менее стабильной, нежели он утверждал".

Власти Китая якобы "были воодушевлены" заявлениями Трампа о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является его другом, а также положительными отзывами американского лидера о вице-премьере Госсовета КНР Лю Хэ.

Консультации по торговым вопросам между США и Китаем должны продолжиться на этой неделе.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "сорвал сделку" на торговых переговорах с Вашингтоном.

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