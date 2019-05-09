WSJ: стало відомо, чому Китай зірвав торговельні переговори з США

КИЇВ. 9 травня. УНН. Пекін вирішив зайняти більш жорстку позицію в консультаціях з Вашингтоном з торговельних питань, оскільки вважав, що США можуть пом'якшити свої вимоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.