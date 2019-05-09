WSJ: стало відомо, чому Китай зірвав торговельні переговори з США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Пекін вирішив зайняти більш жорстку позицію в консультаціях з Вашингтоном з торговельних питань, оскільки вважав, що США можуть пом'якшити свої вимоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами джерел видання, "Пекін інтерпретував недавні заяви і дії президента Трампа як свідчення того, що США готові до поступок". Влада Китаю вважала, що США можуть "піти на компроміс".
Джерела зазначили, що мова йшла, зокрема, про заяви Трампа про необхідність знизити базову процентну ставку в США.
За твердженням видання, в Пекіні розцінили це як "свідчення того, що президент вважає економіку США менш стабільною, ніж він стверджував".
Влада Китаю нібито "була натхнена" заявами Трампа про те, що голова КНР Сі Цзіньпін є його другом, а також позитивними відгуками американського лідера про віце-прем'єра Держради КНР Лю Хе.
Консультації з торговельних питань між США і Китаєм повинні продовжитися на цьому тижні.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Китай "зірвав угоду" на торгових переговорах з Вашингтоном.