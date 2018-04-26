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WSJ: часть закрытого ядерного полигона в КНДР была, возможно, непригодна для испытаний

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Часть ядерного полигона Пунгери, о закрытии которого лидер КНДР Ким чены Ин объявил 21 апреля, возможно, непригодна к использованию в связи с обрушением подземной полости, однако не все эксперты разделяют эту точку зрения. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные китайских сейсмологов, информирует УНН.

WSJ: часть закрытого ядерного полигона в КНДР была, возможно, непригодна для испытаний

Сейсмологи проанализировали данные о произведенном в сентябре 2017 года подземном ядерном испытании, которое вызвало подземный толчок магнитудой 6,4. Через восемь с половиной минут после этого последовал более слабый подземный толчок магнитудой 4,1. По мнению экспертов, второй подземный толчок — результат обрушения пород над полостью, возникшей при ядерном взрыве. “Это обрушение, вероятно, делает подземную инфраструктуру под горой Мантап непригодной для дальнейших ядерных испытаний”, — приводит газета выдержку из исследования, представленного впервые в декабре прошлого года на конференции Американского геофизического союза. Авторы исследования предупреждали о возможности “экологической катастрофы” в случае проведения еще одного столь же мощного испытания.

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В то же время, отметила The Wall Street Journal со ссылкой на профессора-сейсмолога Вэнь Ляньсина из нью-йоркского Университета Стони-Брук, в той версии статьи, которая представлена ​​для публикации в американском журнале, утверждение о непригодности полигона для дальнейших испытаний будет вычеркнуто. Он не дал объяснений, почему было принято такое решение.

Эксперты Американо-корейского института при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), по данным газеты, считают, что только один из участков ядерного полигона не используется, а две другие подходят для проведения испытаний.

Напомним, 21 апреля Ким Чен Ын по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи, КНДР останавливает ядерные и ракетные испытания, завершает работу своего ядерного полигона на севере страны и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики.

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